У Бєлгороді знову "гучно": місто залишилося без світла та води

Бєлгород та область залишилися без світла, води й тепла після серії вибухів. / © соцмережі

Увечері, 26 лютого, російський Бєлгород та прилеглий район опинилися під масованим обстрілом. Місцеві мешканці скаржаться на потужні вибухи, після яких у кількох кварталах міста та низці населених пунктів області зникло електропостачання.

Про це повідомляють у соцмережах, а також губернатор Білгородської області.

Місцева влада заявляє про масований ракетний обстріл, який спричинив серйозні пошкодження критичної енергетичної інфраструктури. Окрім світла, у багатьох районах міста та кількох населених пунктах області зникли також водопостачання та тепло.

Атака на Бєлгород. / © соцмережі

Попри значні руйнування об’єктів життєзабезпечення, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Наразі оперативні служби намагаються стабілізувати ситуацію. Проте точний масштаб завданих збитків енергосистемі планують встановити лише з настанням світлового дня. Росіяни продовжують скаржитися на гучні звуки «прильотів» та повний блекаут у частині регіону.

Атака на Бєлгород. / © соцмережі

Атака на Бєлгород — останні новини

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого, у російському Бєлгороді після ракетного удару зафіксували значні руйнування об’єктів енергетики.

Раніше ми писали, що у Бєлгороді 220 тисяч абонентів залишилися в темряві і без тепла.