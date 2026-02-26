- Дата публікації
- Категорія
- Війна
- 129
- 1 хв
У Бєлгороді знову "гучно": місто залишилося без світла та води
Бєлгород та область залишилися без світла, води й тепла після серії вибухів.
Увечері, 26 лютого, російський Бєлгород та прилеглий район опинилися під масованим обстрілом. Місцеві мешканці скаржаться на потужні вибухи, після яких у кількох кварталах міста та низці населених пунктів області зникло електропостачання.
Про це повідомляють у соцмережах, а також губернатор Білгородської області.
Місцева влада заявляє про масований ракетний обстріл, який спричинив серйозні пошкодження критичної енергетичної інфраструктури. Окрім світла, у багатьох районах міста та кількох населених пунктах області зникли також водопостачання та тепло.
Попри значні руйнування об’єктів життєзабезпечення, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Наразі оперативні служби намагаються стабілізувати ситуацію. Проте точний масштаб завданих збитків енергосистемі планують встановити лише з настанням світлового дня. Росіяни продовжують скаржитися на гучні звуки «прильотів» та повний блекаут у частині регіону.
Атака на Бєлгород — останні новини
Нагадаємо, у ніч на 23 лютого, у російському Бєлгороді після ракетного удару зафіксували значні руйнування об’єктів енергетики.
Раніше ми писали, що у Бєлгороді 220 тисяч абонентів залишилися в темряві і без тепла.