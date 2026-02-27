МВФ затвердив нову програму для України на 8 млрд доларів

МВФ затвердив новий кредит Україні / © Associated Press

МВФ погодив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, найближчим часом Україна отримає перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Кошти планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

«Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави», — наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що програма МВФ є частиною ширшої фінансової рамки, яка має забезпечити покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету в розмірі 136,5 млрд доларів упродовж наступних чотирьох років.

За словами прем’єрки, документ передбачає продовження реформ, які у попередні роки забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність.

Окремо вона підкреслила, що нова програма співпраці з МВФ є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки України, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

Також ідеться про фінансування від країн G7 та міжнародних фінансових інституцій та про зменшення боргового навантаження завдяки механізму боргового полегшення. Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялося, що рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими днями має розглянути погоджену на рівні персоналу кредитну програму для України обсягом $8,1 млрд, що може відкрити шлях до подальшої міжнародної підтримки.

Ми раніше інформували, що ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України. Згідно з новим звітом, цього року ВВП зросте на 2,5%, а наступного — на 4%.