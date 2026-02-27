МВФ утвердил новую программу для Украины на 8 млрд долларов

МВФ утвердил новый кредит Украине / © Associated Press

МВФ согласовал для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в ближайшее время Украина получит первый транш — около 1,5 млрд долларов. Денежные средства планируют направить на финансирование дефицита государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

«Для нас очень важно, что на пятый год полномасштабной войны, на фоне системных атак на энергетику, у Украины есть гарантированная международная финансовая поддержка партнеров и ресурс для стабильной работы государства», — подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что программа МВФ является частью более широкой финансовой рамки, которая должна обеспечить покрытие прогнозируемого дефицита государственного бюджета в размере 136,5 млрд. долларов в течение следующих четырех лет.

По словам премьера, документ предусматривает продолжение реформ, обеспечивающих в предыдущие годы макроэкономическую и финансовую стабильность.

Отдельно она подчеркнула, что новая программа сотрудничества с МВФ является якорной для всей международной финансовой поддержки Украины, в том числе для получения кредита в 90 млрд евро от Европейского Союза.

Речь также идет о финансировании от стран G7 и международных финансовых институций и об уменьшении долговой нагрузки благодаря механизму долгового облегчения. Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни должен рассмотреть согласованную на уровне персонала кредитную программу для Украины в размере $8,1 млрд, что может открыть путь к дальнейшей международной поддержке.

Мы ранее информировали, что ЕБРР пересмотрел прогноз по росту экономики Украины. Согласно новому отчету, в этом году ВВП вырастет на 2,5%, а в следующем — на 4%.