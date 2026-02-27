Украинские АЭС уменьшили генерацию: Шмигаль назвал причину

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий электропередачи.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмигаль по итогам заседания Энергетического штаба.

Из-за повреждений сетей была скорректирована работа энергосистемы и временно уменьшена нагрузка на атомную генерацию. Специалисты приняли решение снизить мощность атомных электростанций для балансировки производства и потребления электроэнергии.

«К сожалению, в результате обстрелов сегодня имели аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы пришлось вынуждено снизить мощность атомной генерации», — сообщил Денис Шмигаль.

Кроме того, НЭК "Укрэнерго" ввела дополнительные графики ограничений в части энергосистемы, где сохраняется дефицит мощности. Такие меры применяются, чтобы не допустить перегрузки сетей.

Также Министр отметил, что Украина продолжает переговоры с европейскими партнерами по усилению энергетической устойчивости. На этой неделе украинские специалисты находятся с визитами в Словакии, Австрии и Хорватии. Они проверяют возможность получения оборудования из тепловых электроцентралей, уже выведенных из эксплуатации.

В ближайшее время ожидается поступление более 23 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики. Средства планируют направить на восстановление поврежденных объектов и усиление защиты инфраструктуры.

В правительстве отметили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия атак и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк счел, что на восстановление украинской энергетики нужно 90,6 млрд долларов .

Мы ранее информировали, что после очередных российских обстрелов в ряде областей Украины вынужденно применены аварийные отключения света .