Три знака Зодиака, которым сегодня жизненно необходимо контролировать свои эмоции

Но важно учесть, что поток энергии будет очень сильным — обращаться с ней необходимо крайне осторожно — особенно в отношении эмоций.

Сегодня, 27 февраля, мощный — а иногда и неуправляемый — поток энергии снизойдет на представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно его контролировать

Телец

Тельцов, которые часто страдают от вспышек недовольства, переходящего в этот день может раздражать все — от погоды и новостей до поведения окружающих людей. Находиться рядом с ними будет непросто, поэтому — если они не хотят рассориться со всеми — им придется сдерживаться.

Рак

Раки — люди неконфликтные, тем удивительнее будет их нынешняя несдержанность, которая в некоторых случаях может привести к серьезному скандалу. Впоследствии, придя в себя, они будут просить прощения, но заставить свидетелей этой истории позабыть о ней, им не удастся.

Рыбы

Рыбы — романтики, обладающие тонкой душевной организацией, которые выходят из себя довольно редко, но в таких случаях перекричать и переспорить всех. В этот раз такое умение сыграет с ними злую шутку — обрушившись на незнакомого человека, они могут не на того напасть.

