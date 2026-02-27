- Дата публикации
В Измаиле прозвучала серия взрывов во время атаки дронов
Россия атакует Одесскую область ударными беспилотниками.
В Измаиле, что в Одесской области в ночь на 27 февраля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Измаиле прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщали, что в направлении видового и Измаила двигались большие группы ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Полтаве раздались взрывы во время воздушной тревоги.