В Измаиле прозвучала серия взрывов во время атаки дронов

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Измаиле, что в Одесской области в ночь на 27 февраля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Измаиле прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщали, что в направлении видового и Измаила двигались большие группы ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 27 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Полтаве раздались взрывы во время воздушной тревоги.