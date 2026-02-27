Изменения в Украине с 1 марта 2026: куда двинутся зарплаты, пенсии и что будет с долларом

Экономисты объяснили, какие изменения будут в марте

Самым главным экономическим событием марта в Украине можно, без сомнения, считать ежегодное повышение пенсий — оно коснется более 10 млн украинцев или каждого четвертого. Но и остальных соотечественников в марте ожидают новости: они, в частности, будут касаться изменения размеров зарплат, цен, курса гривны к доллару.

Какими будут эти изменения — приятными или наоборот, что будет с ценами на самое необходимое, прежде всего на еду и топливо, читайте в ежемесячном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

как изменятся в марте зарплаты,

как вырастут пенсии и у кого,

какой будет инфляция и увеличатся или уменьшатся цены на основные продукты питания,

каким будет курс гривны к доллару,

что произойдет с ценами на топливо, стоимость которого входит в стоимость любого товара или услуги.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Зарплаты: курс на 30 тысяч гривен

Средняя зарплата в марте вырастет по сравнению с февралем, считают и Олег Пендзин, и Андрей Забловский. Основными факторами роста эксперты называют дефицит рабочей силы, усиление конкуренции за персонал и постепенную адаптацию экономики к условиям военного времени. Но оба акцентировали: автоматического повышения заработков не будет, а разрыв между высокими и низкими зарплатами продолжит увеличиваться.

Олег Пендзин напомнил, что в госбюджете на 2026 год средняя зарплата заложена на уровне 30032 грн, и, скорее всего, этот показатель будет превышен уже в первом полугодии.

«Будем наблюдать стабильное подтягивание рынка к этой отметке в течение весны, в марте средняя зарплата может вырасти оценочно на 1,5% по сравнению с февралем, или на 400-450 грн, — считает Олег Пендзин. — Причин две: первая — продолжается эффект повышения минимальной зарплаты в январе, вторая — в связи с постоянной мобилизацией уменьшается количество предложений на рынке среди дефицитных специальностей, прежде всего рабочих и технических: станочников, строителей, водителей, инженеров-конструкторов и технологов, высококвалифицированных ІТ-специалистов.

Андрей Забловский отметил, что официальных данных по размеру средних зарплат в феврале еще нет, есть только расчетные: 28,8-28,9 тыс. грн. По его мнению, в процентах средняя зарплата в марте вырастет на 0,5-0,7%, это примерно на 150-200 грн.

«Март ожидается как месяц активного роста. Это связано с началом весеннего бизнес-сезона и подготовкой к посевной, что повышает зарплаты в агросекторе, — говорит Андрей Забловский, — Но диспропорция между отраслями будет значительной. Самые высокие зарплаты остаются в секторе IT и телекоммуникаций — более 75 000 грн, тогда как культура демонстрирует самые низкие показатели — 17-18 тыс. грн».

Индексация пенсий в марте 2026 года

В марте состоится индексация пенсий для тех, кто находится на заслуженном отдыхе и получает пенсии по возрасту, а не специальные: пенсии прокуроров, денежное обеспечение судей. Не повысят также пенсии тем, кто уже имеет максимум — 25950 грн, это десять минимальных пенсий (кроме военных, на них ограничения не распространяются) и тем, у кого стаж работы менее 15 лет. Последние по достижении 65 лет получают не пенсию, а социальную помощь от государства в размере минимальной пенсии — на сегодня это 2595 грн, поэтому индексация пенсий их не касается.

По информации Министерства социальной политики, семьи и единства, индексация в этом году составит 12,1%, в 2025 году было 11,5%. По сравнению с прошлым годом, увеличено максимальное повышение с 1500 грн до 2595 грн. Для индексации на 2595 грн нужно иметь пенсию не менее, чем 21500 грн. По информации Пенсионного фонда Украины таких пенсионеров в Украине насчитывается около 2,5% или 250 тысяч человек.

«Молодым» пенсионерам, которые вышли на пенсию по возрасту в 2023-2025 годах, также полной индексации не будет. Государство считает, что им выплаты рассчитаны на основе актуальных (более высоких) показателей средней зарплаты. Поэтому им доплатят лишь по 100 гривен.

Всем остальным, а это более 90% пенсионеров, пенсии повысят на 12,1%. Речь идет о «чистой» пенсии, которую человек заработал своим трудом, а не о пенсионной выплате, то есть пенсии с различными надбавками (за сверхурочный стаж, особые заслуги и т.д.). Поэтому реальный процент повышения почти у всех будет меньше.

Напомним, что в марте продолжат действовать две постоянные нормы. Первая — получат право на дополнительное повышение пенсий в индивидуальном порядке лица, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин 30-летнего стажа, по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Это на сегодня 3458,8 грн, если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет.

Вторая постоянно действующая норма: тем, кому в марте исполнится 70 лет и больше, назначат надбавки к пенсии независимо от ее размера со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70-74 года, 450 грн тем, кому 75-79 лет и 570 грн 80-летним и старшим.

Обе надбавки добавляются автоматически, никуда обращаться не нужно.

Инфляция: ускорят овощи, телефон и Пасху

По мнению экспертов, март станет месяцем сезонного разогрева цен. Инфляция, которая в январе была 0,7%, а в феврале прогнозируется около 1%, в марте может ускориться до 1-1,2%.

«Инфляция может быть немного выше из-за сезонного фактора, — пояснил Андрей Забловский, — Март это период, когда запасы урожая прошлого года исчерпываются, а расходы на хранение продукции (холодильники, генераторы) растут. Также на цены будет давить курс валют, потому что прогнозируемый коридор на безналичном рынке высокий — 42,8-43,7 грн/доллар. В марте расходы на продукты вырастут примерно на 6-7% по сравнению с февралем. Хотя общая инфляция прогнозируется чуть выше 1%, именно продуктовая часть всегда опережает график из-за сезонности».

Также Андрей Забловский упомянул о двух дополнительных факторах, которые ускорят инфляцию в марте: повышение тарифов операторами мобильной связи и Пасха, которая у католиков приходится на 5 апреля, у православных — на 12 апреля. Во второй половине марта начнет расти спрос на мясо и яйца, что позволит ритейлерам поднять цены на них на опережение.

Олег Пендзин подсчитал, насколько в марте может подорожать продуктовая корзина, и какие продукты прибавят в цене больше всего.

Овощи: на 10-15%, причины подорожания — исчерпание внутренних запасов, переход на дорогой импорт (Турция, ЕС);

Мясо (свинина, курятина): на 5-8% из-за начала подготовки к пасхальным праздникам и рост рост стоимости кормов;

Хлеб и выпечка: на 3-5%, причина — повышение цен на электроэнергию для бизнеса (для пекарен также) и на муку;

Молочные продукты: до 5%, потому что продолжается сезонное сокращение надоев и растут расходы на энергообеспечение ферм;

Крупы (гречка, рис и т.д.): на 2-4% из-за постепенного подтягивания цен к новым логистическим затратам (топливо, генераторная наценка)|

«Для среднестатистической семьи из трех человек питание в марте подорожает примерно на 400 грн без учета деликатесов и алкоголя, — говорит Олег Пендзин. — В том числе расходы на мясо увеличатся на 180 грн, овощи вырастут в цене в целом на 70 грн, молокопродукты также на 70, яйца — на 30, хлеб — на 20, бакалея — на 30. Главный „враг“ кошелька — расходы на логистику и хранение».

Курс валют в Украине: сколько будет стоить доллар в обменниках

По прогнозам экспертов, март для валютного рынка будет периодом «контролируемой волатильности», то есть курс будет «прыгать» часто, но незначительно.

Андрей Забловский назвал факторы, которые будут влиять на курс гривны в марте.

Против гривны (давление курса вверх):

посевная кампания. Март — пик закупок топлива, удобрений и семян, большинство этих товаров импортируется за валюту.

акцизы на топливо, которое в феврале подорожало. Поскольку акцизы привязаны к евро, любой рост курса доллара (и евро) делает топливо еще дороже.

Инфляционные ожидания: бизнес закладывает девальвацию гривны в цены товаров, что подогревает спрос на валюту среди населения как средство сохранения капитала.

За гривну (стабилизация):

Март обычно является месяцем поступления очередных траншей финансовой помощи от ЕС и МВФ. Это наполняет золотовалютные резервы НБУ.

Тактика Нацбанка: регулятор продолжает политику «управляемой гибкости». Если курс доллара слишком стремительно идет вверх, НБУ продает доллары из резервов, чтобы успокоить рынок.

Активизируется экспорт остатков прошлогоднего урожая, что увеличивает приток валюты в страну.

Олег Пендзин говорит, что в марте рост курса доллара поможет остановить инфляция.

«Как известно, за уровень инфляции отвечает Нацбанк. Инфляция в марте ускорится за счет продовольственной и энергетической составляющих, поэтому, чтобы она не очень разгонялась, регулятор будет сдерживать ее стабильным курсом доллара», — аргументировал Олег Пендзин.

Цены на топливо в Украине взлетят, если будет еще одна война

Геннадий Рябцев прогнозирует, что в марте есть высокая вероятность роста цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Главная причина, по его словам, внешняя — возможность новой большой войны на Ближнем Востоке.

«Неопределенная геополитическая ситуация в отношениях между США и Ираном напоминает ситуацию апреля прошлого года, когда произошел вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, — анализирует Геннадий Рябцев, — Тогда котировки на нефть быстро пошли вверх, достигнув 78 долларов за баррель (159 л — Авт.), это +14%. Соответственно подорожало и топливо, в Украине цены повысились на 3 грн/л. Этот пример показывает, что украинский рынок топлива очень чувствителен к новостям об Иране, поскольку мы полностью зависим от мировых цен».

По информации мониторинговых структур рынка топлива, средняя цена бензина А-95 на конец февраля равна 61,50 грн/л, средняя цена ДТ — 61,20 грн/л. Ценовой коридор по А-95 от 58,60 до 65 грн/л, по дизелю от 56,80 до 65 грн/л.

А вот автомобильный газ должен подешеветь. Как пояснил Геннадий Рябцев, это связано с завершением отопительного сезона. В странах Европы, откуда Украина импортирует сжиженный газ (прежде всего Польша и Румыния), он широко используется в домовых отопительных котлах. То есть спрос станет меньше, а предложение останется на прежнем уровне. Это должно привести к снижению оптовых цен на жидкий газ, а за ними пойдут вниз и розничные цены.

Сейчас средняя цена на автогаз 38,50 грн/л. В сетях-дискаунтерах и локальных брендах она в коридоре 36,90-37,50 грн/л, в среднем сегменте — 37,90-28,50 грн/л, во всеукраинских премиум-сетях — 39,40-39,90 грн/л. По оценке эксперта, в марте автогаз может подешеветь примерно на 1 грн/л.

Выводы

Март сделает богаче пенсионеров, однако часть повышения их пенсий съест инфляция. Работники могут надеяться на рост зарплат, но таких будет немного. Возможно значительное подорожание топлива, зато курс доллара останется стабильным.