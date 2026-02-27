Зміни в Україні від 1 березня 2026: куди рушать зарплати, пенсії та що буде з доларом

Економісти пояснили, які зміни будуть у березні

Найголовнішою економічною подією березня в Україні можна, без сумніву, вважати щорічну індексацію пенсій — вона торкнеться понад 10 млн українців або кожного четвертого. Але й решту співвітчизників у березні очікують новини: вони, зокрема, стосуватимуться зміни розмірів зарплат, цін, курсу гривні до долара.

Якими будуть ці зміни — приємними чи навпаки, що буде з цінами на найнеобхідніше, перш за все на їжу та пальне, читайте у щомісячному аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтесь:

як зміняться у березні зарплати,

як зростуть пенсії і у кого,

якою буде інфляція і збільшаться чи зменшаться ціни на основні продукти харчування,

яким буде курс гривні до долара,

що станеться з цінами на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: курс на 30 тисяч гривень

Середня зарплата у березні зросте у порівнянні з лютим, вважають і Олег Пендзин, і Андрій Забловський. Основними чинниками зростання експерти називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції за персонал та поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу. Але обидва акцентували: автоматичного підвищення заробітків не буде, а розрив між високими і низькими зарплатами продовжить збільшуватися.

Олег Пендзин нагадав, що у держбюджеті на 2026 рік середня зарплата закладена на рівні 30032 грн, та, швидше за все, цей показник буде перевищено вже у першому півріччі.

«Спостерігатимемо стабільне підтягування ринку до цієї позначки протягом весни, у березні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% у порівнянні з лютим, або на 400–450 грн, — вважає Олег Пендзин. — Причин дві: перша — триває ефект підвищення мінімальної зарплати у січні, друга — у зв’язку з постійною мобілізацією зменшується кількість пропозицій на ринку серед дефіцитних спеціальностей, перш за все робітничих і технічних: станочників, будівельників, водіїв, інженерів-конструкторів і технологів, висококваліфікованих ІТ-фахівців. Тому їх заробітки зростають випереджальними темпами. Бюджетники навряд чи можуть розраховувати на підвищення зарплат, а ті, хто працюють в офісі, наприклад, займаються продажами, мають заробляти підвищення зарплати самі собі за рахунок інтенсифікації робочого часу та збільшення обсягу продаж».

Андрій Забловський наголосив, що офіційних даних щодо розміру середніх зарплат у лютому ще нема, є тільки розрахункові: 28,8–28,9 тис. грн. На його думку, у відсотках середня зарплата в березні зросте на 0,5–0,7%, це приблизно на 150–200 грн.

«Березень очікується як місяць активного росту. Це пов’язано з початком весняного бізнес-сезону та підготовкою до посівної, що підвищує зарплати в агросекторі, — говорить Андрій Забловський. — Але диспропорція між галузями буде значною. Найвищі зарплати залишаються в секторі IT та телекомунікацій — понад 75 000 грн, тоді як культура демонструє найнижчі показники — 17–18 тис. грн».

Індексація пенсій у березні 2026

У березні відбудеться індексація пенсій для тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку і отримує пенсії за віком, а не спеціальні: пенсії прокурорів, грошове забезпечення суддів. Не підвищать також пенсії тим, хто вже має максимум — 25950 грн, це десять мінімальних пенсій (окрім військових, на них обмеження не поширюються) і тим, у кого стаж роботи менше 15 років. Останні після досягнення 65 років отримують не пенсію, а соціальну допомогу від держави у розмірі мінімальної пенсії — на сьогодні це 2595 грн, тому індексація пенсій їх не стосується.

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, індексація цього року становитиме 12,1%, у 2025 році було 11,5%. У порівнянні з минулим роком, збільшено максимальне підвищення з 1500 грн до 2595 грн. Для індексації на 2595 грн потрібно мати пенсію не менше, ніж 21500 грн. За інформацією Пенсійного фонду України таких пенсіонерів в Україні налічується близько 2,5% або 250 тисяч осіб.

«Молодим» пенсіонерам, які вийшли на пенсію за віком у 2023–2025 роках, також повної індексації не буде. Держава вважає, що їм виплати розраховані на основі актуальних (вищих) показників середньої зарплати. Тому їм доплатять лише по 100 гривень.

Всім іншим, а це понад 90% пенсіонерів, пенсії підвищать на 12,1%. Мова йде про «чисту» пенсію, яку людина заробила своєю працею, а не про пенсійну виплату, тобто пенсію з різними надбавками (за понаднормовий стаж, особливі заслуги тощо). Тому реальний відсоток підвищення майже у всіх буде меншим.

Нагадаємо, що у березні продовжать діяти дві постійні норми. Перша — отримають право на додаткове підвищення пенсій в індивідуальному порядку особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у березні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: прискорять городина, телефон і Великдень

На думку експертів, березень стане місяцем сезонного розігріву цін. Інфляція, яка у січні була 0,7%, а у лютому прогнозується близько 1%, у березні може прискоритися до 1–1,2%.

«Інфляція може бути трохи вищою через сезонний чинник, — пояснив Андрій Забловський. — Березень це період, коли запаси врожаю минулого року вичерпуються, а витрати на зберігання продукції (холодильники, генератори) зростають. Також на ціни тиснутиме курс валют, бо прогнозований коридор на безготівковому ринку високий — 42,8–43,7 грн/долар. У березні витрати на продукти зростуть приблизно на 6–7% порівняно з лютим. Хоча загальна інфляція прогнозується трохи вищою за 1%, саме продуктова частина завжди випереджає графік через сезонність».

Також Андрій Забловський згадав про два додаткових чинники, які прискорять інфляцію у березні: підвищення тарифів операторами мобільного зв’язку і Великдень, який у католиків припадає на 5 квітня, у православних — на 12 квітня. У другій половині березня почне зростати попит на м’ясо та яйця, що дозволить ритейлерам підняти ціни на них на випередження.

Олег Пендзин підрахував, наскільки у березні може здорожчати продуктовий кошик, і які продукти додадуть у ціні найбільше.

Городина: на 10–15%, причини подорожчання — вичерпання внутрішніх запасів, перехід на дорогий імпорт (Туреччина, ЄС);

М’ясо (свинина, курятина): на 5–8% через початок підготовки до великодніх свят та зростання ріст вартості кормів; |

Хліб та випічка: на 3–5%, причина — підвищення цін на електроенергію для бізнесу (для пекарень також) та на борошно; |

Молочні продукти: до 5%, бо продовжується сезонне скорочення надоїв та зростають витрати на енергозабезпечення ферм;

Крупи (гречка, рис тощо): на 2–4% через поступове підтягування цін до нових логістичних витрат (пальне, генераторна націнка). |

«Для середньостатистичної родини з трьох осіб харчування у березні подорожчає приблизно на 400 грн без урахування делікатесів і алкоголю, — говорить Олег Пендзин. — Зокрема витрати на м’ясо збільшаться на 180 грн, городина зросте в ціні загалом на 70 грн, молокопродукти також на 70, яйця — на 30, хліб — на 20, бакалія — на 30. Головний „ворог“ гаманця — витрати на логістику і зберігання».

Курс валют в Україні: скільки коштуватиме долар в обмінниках

За прогнозами експертів, березень для валютного ринку буде періодом «контрольованої волатильності», тобто курс «стрибатиме» часто, але незначно.

Андрій Забловський назвав чинники, які впливатимуть на курс гривні у березні.

Проти гривні (тиск курсу вгору):

Посівна кампанія. Березень — пік закупівель пального, добрив та насіння, більшість цих товарів імпортується за валюту.

Акцизи на пальне, яке у лютому подорожчало. Оскільки акцизи прив’язані до євро, будь-яке зростання курсу долара (і євро) робить пальне ще дорожчим.

Інфляційні очікування: бізнес закладає девальвацію гривні у ціни товарів, що підігріває попит на валюту серед населення як засіб збереження капіталу.

За гривню (стабілізація):

Березень зазвичай є місяцем надходження чергових траншів фінансової допомоги від ЄС та МВФ. Це наповнює золотовалютні резерви НБУ.

Тактика Нацбанку: регулятор продовжує політику «керованої гнучкості». Якщо курс долара занадто стрімко йде вгору, НБУ продає долари з резервів, щоб заспокоїти ринок.

Активізується експорт залишків торішнього врожаю, що збільшує приплив валюти в країну.

Олег Пендзин говорить, що у березні зростання курсу долара допоможе зупинити інфляція.

«Як відомо, за рівень інфляції відповідає Нацбанк. Інфляція у березні прискориться за рахунок продовольчої та енергетичної складових, тому, аби вона не дуже розганялась, регулятор стримуватиме її стабільним курсом долара», — аргументував Олег Пендзин.

Ціни на бензин і дизель в Україні злетять, якщо буде ще одна війна

Геннадій Рябцев прогнозує, що у березні є висока ймовірність зростання цін на бензин і дизельне пальне в Україні. Головна причина, за його словами, зовнішня — можливість нової великої війни на Близькому Сході.

«Невизначена геополітична ситуація у відносинах між США та Іраном нагадує ситуацію квітня минулого року, коли стався збройний конфлікт між Іраном і Ізраїлем, — аналізує Геннадій Рябцев. — Тоді котирування на нафту швидко пішли вгору, досягнувши 78 доларів за барель (159 л — Авт.), це +14%. Відповідно здорожчало й пальне, в Україні ціни підвищилися на 3 грн/л. Цей приклад показує, що український ринок пального дуже чутливий до новин про Іран, оскільки ми повністю залежимо від світових цін. Наразі складно спрогнозувати, яким буде подорожчання у нас у випадку ескалації конфлікту, однак порядок цифр зрозумілий».

За інформацією моніторингових структур ринку пального, середня ціна бензину А-95 на кінець лютого дорівнює 61,50 грн/л, середня ціна ДП — 61,20 грн/л. Ціновий коридор по А-95 від 58,60 до 65 грн/л, по дизелю від 56,80 до 65 грн/л.

А от автомобільний газ повинен подешевшати. Як пояснив Геннадій Рябцев, це пов’язано з завершенням опалювального сезону. У країнах Європи, звідки Україна імпортує скраплений газ (перш за все Польща та Румунія), він широко використовується у будинкових опалювальних котлах. Тобто попит стане меншим, а пропозиція залишиться на попередньому рівні. Це має призвести до зниження оптових цін на рідкий газ, а за ними підуть вниз і роздрібні ціни.

Зараз середня ціна на автогаз 38,50 грн/л. У мережах-дискаунтерах та локальних брендах вона у коридорі 36,90–37,50 грн/л, у середньому сегменті — 37,90–28,50 грн/л, у всеукраїнських преміум-мережах — 39,40–39,90 грн/л. За оцінкою експерта, у березні автогаз може подешевшати приблизно на 1 грн/л.

Висновки

Березень зробить багатшими пенсіонерів, однак частину підвищення їхніх пенсій з’їсть інфляція. Працівники можуть сподіватися на зростання зарплат, але таких буде небагато. Можливе значне подорожчання пального, зате курс долара залишиться стабільним.