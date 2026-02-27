Скільки коштує поїздка до Парижа на 3 дні: українка назвала реальну суму

Париж / © unsplash.com

Українка Аліна наприкінці 2025 року побувала в Парижі разом із мамою та розповіла, скільки коштів витратила на триденну подорож. За її словами, загальний бюджет склав понад 35 тисяч гривень на одну особу.

У своєму Instagram дівчина опублікувала відео з поїздки до столиці Франції. Вони вилітали з аеропорту Кракова, а зупинялися безпосередньо в Парижі.

За словами Аліни, дорога з урахуванням усіх пересадок, а також автобуса до Етрети, коштувала 12 900 грн. На проживання витратили 8900 грн з людини: апартаменти в Парижі були заброньовані на три ночі, ще одну ніч — у місті Бове, звідки вони поверталися до Кракова. Водночас дівчина зазначила, що житло в Парижі було розташоване далеко від центру та виникли певні незручності.

Житло / © скриншот

Серед розваг — відвідування Лувру, підйом на верхівку Ейфелевої вежі та вхід до садів Етрети. Через вік (24 роки) квитки для Аліни обійшлися дешевше. Загалом на культурну програму дівчина витратила 2500 грн.

Париж з Ейфелевої вежі / © скриншот

Лувр / © скриншот

Громадський транспорт у Парижі, яким користувалися виключно метро, за три з половиною дні коштував 1300 грн. На харчування витратили 5800 грн з людини: сніданки в готелі коштували по 10 євро, протягом дня перекушували сендвічами та млинцями.

На сувеніри пішло 3000 грн, ще 1200 грн — на перебування в Кракові.

У підсумку, за словами Аліни, особисто вона витратила на поїздку 35 600 грн.

У коментарях під відео користувачі по-різному оцінили витрати. Частина зазначила, що це невелика сума для Парижа, інші назвали поїздку «трохи дорогою».

Нагадаємо, раніше українка показала скільки насправді витрачають на їжу в Польщі та чи відповідають міфи реальності, зокрема дівчина порівняла вартість базового кошика в «Ашані».