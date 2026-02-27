- Дата публікації
Скільки коштує поїздка до Парижа на 3 дні: українка назвала реальну суму
Триденна мандрівка до Парижа наприкінці 2025 року обійшлася українці у 35 600 грн. Вона оприлюднила повний розрахунок витрат.
Українка Аліна наприкінці 2025 року побувала в Парижі разом із мамою та розповіла, скільки коштів витратила на триденну подорож. За її словами, загальний бюджет склав понад 35 тисяч гривень на одну особу.
У своєму Instagram дівчина опублікувала відео з поїздки до столиці Франції. Вони вилітали з аеропорту Кракова, а зупинялися безпосередньо в Парижі.
За словами Аліни, дорога з урахуванням усіх пересадок, а також автобуса до Етрети, коштувала 12 900 грн. На проживання витратили 8900 грн з людини: апартаменти в Парижі були заброньовані на три ночі, ще одну ніч — у місті Бове, звідки вони поверталися до Кракова. Водночас дівчина зазначила, що житло в Парижі було розташоване далеко від центру та виникли певні незручності.
Серед розваг — відвідування Лувру, підйом на верхівку Ейфелевої вежі та вхід до садів Етрети. Через вік (24 роки) квитки для Аліни обійшлися дешевше. Загалом на культурну програму дівчина витратила 2500 грн.
Громадський транспорт у Парижі, яким користувалися виключно метро, за три з половиною дні коштував 1300 грн. На харчування витратили 5800 грн з людини: сніданки в готелі коштували по 10 євро, протягом дня перекушували сендвічами та млинцями.
На сувеніри пішло 3000 грн, ще 1200 грн — на перебування в Кракові.
У підсумку, за словами Аліни, особисто вона витратила на поїздку 35 600 грн.
У коментарях під відео користувачі по-різному оцінили витрати. Частина зазначила, що це невелика сума для Парижа, інші назвали поїздку «трохи дорогою».
