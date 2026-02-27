тренування Дженніфер Еністон для тих, хто не фанатіє від бігу / © Getty Images

Ми знаємо, що для довголіття та здоров’я серця важливі не лише цифри на вагах чи індекс маси тіла, а передусім хороша кардіореспіраторна витривалість. Саме вона є одним із ключових факторів тривалості життя.

Однак, якщо вам більше до вподоби пілатес, силові чи йога, саме тут у гру вступає метод 15-15-15, який популяризувала Дженніфер Еністон і про який вона розповіла в інтервʼю виданню InStyle.

Після травми акторка певний час могла займатися лише пілатесом. Вона обожнює цей формат, але зізналася, що сумувала за тим самим відчуттям «справжнього поту». Так вона повернулася до свого улюбленого кардіо-комбо — 15-15-15.

Що таке тренування 15-15-15

Усе геніальне — просте:

15 хв на велотренажері

15 хв на еліптичному тренажері (орбітрек)

15 хв бігу чи швидкої ходьби на доріжці

Разом — 45 хв без пауз, але без жорстких вимог до дистанції чи швидкості. Ви орієнтуєтеся на власне самопочуття та рівень підготовки. За такого тренування варто:

почати з помірної інтенсивності

на другому відрізку трохи підвищити темп

на третьому — втримати чи ще додати навантаження.

останню хвилину присвятити легкому сповільненню та розтягуванню.

І головне — ви знаєте, що кожен етап триває лише 15 хв. Психологічно це значно легше, ніж «нескінченна» година кардіо.

Як працює цей формат

Підтримує здоров’я серця

150 хв помірної активності на тиждень — така рекомендація більшості міжнародних організацій охорони здоров’я. Якщо виконувати 15-15-15 тричі на тиждень, ви майже повністю закриваєте цю норму. Кардіо:

покращує циркуляцію кисню,

зміцнює серцевий м’яз,

знижує ризик серцево-судинних захворювань,

допомагає регулювати рівень цукру у крові.

Як бонус, у роботі задіяні не лише ноги, а й корпус та частково верх тіла.

Це економія часу

45 хв і ви вільні. Без відчуття «зависання» на одному тренажері. Короткі сегменти створюють ефект динаміки. Після перших 10 хв навантаження сприймається легше, саме тому 15-хвилинні блоки здаються цілком комфортними.

Це той випадок, коли регулярність стає реальною, бо тренування не встигає набриднути.

Менше навантаження на суглоби

Багато хто уникає кардіо через дискомфорт у колінах або стегнах. У схемі 15-15-15 лише третина тренування — ударне навантаження, а саме біг. Велотренажер і орбітрек:

працюють м’яко,

знижують ризик перевантаження,

підходять людям після травм або тим, хто повертається до спорту.

Це особливо актуально для жінок у період перименопаузи, коли знижується щільність кісткової тканини.

Гнучкість формату

Якщо ви не встигли у зал, можна розбити тренування на частини протягом дня, наприклад:

15 хв швидкої ходьби зранку

15 хв велосипеда вдень

15 хв легкого бігу чи степу ввечері.

Також можна замінити біг швидкою ходьбою, ефект для серця буде подібним, якщо інтенсивність достатня.

Кому бути обережними

Тим, хто лише починає займатися спортом.

Людям із серцево-судинними чи хронічними захворюваннями.

Після травм, без консультації лікаря не варто експериментувати.

Якщо ваша мета — зберегти чи наростити м’язову масу, особливо після 35–40 років, одного кардіо недостатньо. Додайте силові тренування, наприклад, присідання, віджимання, вправи з вагою чи гантелями.

Для багатьох це чудовий старт або спосіб повернутися у форму після паузи.

Проте з часом може захотітися більшої різноманітності і це нормально. Формула 15-15-15 — не про «ідеальне тіло». Вона про:

доступність

психологічний комфорт

регулярність

Тренування 15-15-15 — це спосіб подружитися з кардіо, навіть якщо ви його не любите. Воно структуроване, зрозуміле, не затягується та дає відчутний ефект уже за кілька тижнів регулярної практики.

Як показує приклад Дженніфер Еністон, іноді секрет форми не в екстремальних навантаженнях, а в простій системності. І, можливо, це саме той формат, який нарешті змусить вас сказати: «Окей, кардіо — не таке вже й страшне».