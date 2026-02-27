- Дата публікації
Рецепт бадьорячого смузі від 60-річної супермоделі Сінді Кроуфорд
Відома модель поділилася своїми секретами краси та здоров’я.
Американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд поділилася з Vogue France своїми секретами краси, серед яких вона назвала піші прогулянки, кардіотренування, медитацію, походи в сауну, захист шкіри від сонця, а також поділилася рецептом бадьорячого і поживного смузі, з якого вона починає кожен свій ранок.
Сінді з’єднує в блендері шпинат, мигдальне молоко, половину банана, протеїновий порошок, какао і свіжу м’яту.
У свої 60 років Кроуфорд перебуває у чудовій фізичній формі. Це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу та в 90-х навіть випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які одразу стали дуже популярними, та й залишаються такими нині. Секрет її фігури полягає у поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування та здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом щонайменше 3-4 рази на тиждень.
Щодо харчування вона дотримується правила «80% корисних продуктів — 80% часу».
Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум розповіла, з якого продукту починає свій ранок - це проста, але дуже корисна страва.