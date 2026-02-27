ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
162
1 хв

Рецепт бадьорячого смузі від 60-річної супермоделі Сінді Кроуфорд

Відома модель поділилася своїми секретами краси та здоров’я.

Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Американська зірка і одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд поділилася з Vogue France своїми секретами краси, серед яких вона назвала піші прогулянки, кардіотренування, медитацію, походи в сауну, захист шкіри від сонця, а також поділилася рецептом бадьорячого і поживного смузі, з якого вона починає кожен свій ранок.

Сінді з’єднує в блендері шпинат, мигдальне молоко, половину банана, протеїновий порошок, какао і свіжу м’яту.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

У свої 60 років Кроуфорд перебуває у чудовій фізичній формі. Це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу та в 90-х навіть випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які одразу стали дуже популярними, та й залишаються такими нині. Секрет її фігури полягає у поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування та здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом щонайменше 3-4 рази на тиждень.

Щодо харчування вона дотримується правила «80% корисних продуктів — 80% часу».

Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум розповіла, з якого продукту починає свій ранок - це проста, але дуже корисна страва.

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)

