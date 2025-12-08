- Дата публікації
У зеленому светрі та темних штанях: супермодель Сінді Кроуфорд відвідала благодійну вечірку
Супермодель Сінді Кроуфорд завітала на благодійний захід Best Buddies Celebrity Bowling Event 2025 до Студіо-Сіті, який вона підтримує вже багато років.
59-річна супермодель, яка багато років підтримує організацію Best Buddies, відвідала щорічний святковий благодійний захід у боулінг-центрі Pinz у Каліфорнії. Там знаменитості об’єдналися з людьми з інтелектуальними та іншими порушеннями розвитку.
Сінді мала розслаблений і неймовірно приземлений вигляд, і з’явилася перед камерами в зеленому в’язаному светрі, заправленому в широкі штани з темного деніму, доповнивши образ замшевими чоботями світло-коричневого кольору і мінімальною кількістю прикрас і макіяжу.
Модель поділилася зворушливим посланням у соціальних мережах з цієї нагоди, написавши:
«Знову настала ця пора року! Я завжди з нетерпінням чекаю на можливість провести день, граючи в боулінг з @BestBuddies. Це найкращий спосіб розпочати свята, і навколо стільки любові!».
Пост швидко сповнився захопленими коментарями від шанувальників, які високо оцінили відданість Кроуфорд благодійності.
«Дякую за підтримку цих чудових людей», «Не просто гарне обличчя, дякую за добрі справи. З Різдвом!» «@cindycrawford, ти просто молодець! У тебе добре серце, багато любові, якою ти ділишся, і твоя зовнішня краса не поступається твоїй внутрішній».