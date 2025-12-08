ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

У зеленому светрі та темних штанях: супермодель Сінді Кроуфорд відвідала благодійну вечірку

Супермодель Сінді Кроуфорд завітала на благодійний захід Best Buddies Celebrity Bowling Event 2025 до Студіо-Сіті, який вона підтримує вже багато років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

59-річна супермодель, яка багато років підтримує організацію Best Buddies, відвідала щорічний святковий благодійний захід у боулінг-центрі Pinz у Каліфорнії. Там знаменитості об’єдналися з людьми з інтелектуальними та іншими порушеннями розвитку.

Сінді мала розслаблений і неймовірно приземлений вигляд, і з’явилася перед камерами в зеленому в’язаному светрі, заправленому в широкі штани з темного деніму, доповнивши образ замшевими чоботями світло-коричневого кольору і мінімальною кількістю прикрас і макіяжу.

Модель поділилася зворушливим посланням у соціальних мережах з цієї нагоди, написавши:

«Знову настала ця пора року! Я завжди з нетерпінням чекаю на можливість провести день, граючи в боулінг з @BestBuddies. Це найкращий спосіб розпочати свята, і навколо стільки любові!».

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Пост швидко сповнився захопленими коментарями від шанувальників, які високо оцінили відданість Кроуфорд благодійності.

«Дякую за підтримку цих чудових людей», «Не просто гарне обличчя, дякую за добрі справи. З Різдвом!» «@cindycrawford, ти просто молодець! У тебе добре серце, багато любові, якою ти ділишся, і твоя зовнішня краса не поступається твоїй внутрішній».

Дата публікації
Кількість переглядів
39
