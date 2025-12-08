ТСН у соціальних мережах

Рецепти
49
1 хв

Крабовий салат зі смаженими яєчними млинцями: рецепт до святкового столу

Цього сезону у моді прості, ностальгійні, але «оновлені» салати. Без хаосу інгредієнтів і зайвих гастрономічного напруження.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
1 година
140 ккал
Якщо ви думаєте, що знаєте все про крабові салати, фудблогерка Альона Карпюк має що розповісти, її версія зі смаженими яєчними млинцями — той випадок, коли знайомий смак раптом отримує елегантне оновлення.

Страва вже встигла зібрати багато переглядів у соцмережах. Ніжна текстура яєчного млинця, солодкість кукурудзи, прохолодний, уже охолоджений рис та соковиті крабові палички створюють ідеальний баланс. Це салат, який «проситься» і на сімейний обід, і на святковий стіл, і у коробку для ланчу.

Інгредієнти

Крабові палички
300 г
Рис
100 г
Кукурудза консервована
1 банка
Яйця
4 шт.
Майонез
4 ст. л
Сіль

Приготування

  1. Відваріть рис до м’якості, промийте холодною водою, щоб він залишився розсипчастим, і дайте повністю охолонути.

  2. Наріжте крабові палички акуратними кубиками.

  3. Збийте яйця з дрібкою солі та ложкою майонезу. Вилийте суміш на добре розігріту сковороду та посмажте тонкий омлет-млинець. Дайте йому охолонути та наріжте тонкими смужками.

  4. У великій мисці поєднайте рис, кукурудзу, крабові палички та смужки омлету.

  5. Додайте майонез, акуратно перемішайте та посоліть на смак.

  6. Поставте салат у холодильник на 20–30 хв, так смак стане глибшим та насиченішим.

Цей салат готується швидко та має святковий вигляд, він ідеальний для вечірок, сімейних обідів і раптових гостей. Якщо хочете легшу версію, то замість майонезу використайте грецький йогурт і ложку гірчиці.

