Крабовий салат зі смаженими яєчними млинцями: рецепт до святкового столу

Крабовий салат зі смаженими яєчними млинцями

Якщо ви думаєте, що знаєте все про крабові салати, фудблогерка Альона Карпюк має що розповісти, її версія зі смаженими яєчними млинцями — той випадок, коли знайомий смак раптом отримує елегантне оновлення.

Страва вже встигла зібрати багато переглядів у соцмережах. Ніжна текстура яєчного млинця, солодкість кукурудзи, прохолодний, уже охолоджений рис та соковиті крабові палички створюють ідеальний баланс. Це салат, який «проситься» і на сімейний обід, і на святковий стіл, і у коробку для ланчу.

Інгредієнти Крабові палички 300 г Рис 100 г Кукурудза консервована 1 банка Яйця 4 шт. Майонез 4 ст. л Сіль

Приготування

Відваріть рис до м’якості, промийте холодною водою, щоб він залишився розсипчастим, і дайте повністю охолонути. Наріжте крабові палички акуратними кубиками. Збийте яйця з дрібкою солі та ложкою майонезу. Вилийте суміш на добре розігріту сковороду та посмажте тонкий омлет-млинець. Дайте йому охолонути та наріжте тонкими смужками. У великій мисці поєднайте рис, кукурудзу, крабові палички та смужки омлету. Додайте майонез, акуратно перемішайте та посоліть на смак. Поставте салат у холодильник на 20–30 хв, так смак стане глибшим та насиченішим.

Цей салат готується швидко та має святковий вигляд, він ідеальний для вечірок, сімейних обідів і раптових гостей. Якщо хочете легшу версію, то замість майонезу використайте грецький йогурт і ложку гірчиці.