- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Крабовий салат зі смаженими яєчними млинцями: рецепт до святкового столу
Цього сезону у моді прості, ностальгійні, але «оновлені» салати. Без хаосу інгредієнтів і зайвих гастрономічного напруження.
Якщо ви думаєте, що знаєте все про крабові салати, фудблогерка Альона Карпюк має що розповісти, її версія зі смаженими яєчними млинцями — той випадок, коли знайомий смак раптом отримує елегантне оновлення.
Страва вже встигла зібрати багато переглядів у соцмережах. Ніжна текстура яєчного млинця, солодкість кукурудзи, прохолодний, уже охолоджений рис та соковиті крабові палички створюють ідеальний баланс. Це салат, який «проситься» і на сімейний обід, і на святковий стіл, і у коробку для ланчу.
Інгредієнти
- Крабові палички
- 300 г
- Рис
- 100 г
- Кукурудза консервована
- 1 банка
- Яйця
- 4 шт.
- Майонез
- 4 ст. л
- Сіль
-
Приготування
Відваріть рис до м’якості, промийте холодною водою, щоб він залишився розсипчастим, і дайте повністю охолонути.
Наріжте крабові палички акуратними кубиками.
Збийте яйця з дрібкою солі та ложкою майонезу. Вилийте суміш на добре розігріту сковороду та посмажте тонкий омлет-млинець. Дайте йому охолонути та наріжте тонкими смужками.
У великій мисці поєднайте рис, кукурудзу, крабові палички та смужки омлету.
Додайте майонез, акуратно перемішайте та посоліть на смак.
Поставте салат у холодильник на 20–30 хв, так смак стане глибшим та насиченішим.
Цей салат готується швидко та має святковий вигляд, він ідеальний для вечірок, сімейних обідів і раптових гостей. Якщо хочете легшу версію, то замість майонезу використайте грецький йогурт і ложку гірчиці.