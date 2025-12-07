Учені виявили крихітну рибу з невідомим науці органом

Крихітна риба Priocharax rex / © earth.com

У колумбійській Амазонії учені виявили новий вид крихітної риби, яка між черевними плавцями має крилоподібний клапоть шкіри, призначення якого незрозуміле.

Про це пише видання Earth.com.

Відкриття зробив Джордж Мендес Таліаферро-Маттокс, біолог з Федерального університету Сан-Карлуша в Бразилії.

Виявлена ним у річці Путумайо, що на крайньому півдні Колумбії, риба під назвою Priocharax rex має довжину всього близько 0,8 дюйма (2 см).

Представники цього виду мають бліді, майже прозорі тіла та відносно великі для свого розміру очі. Ці особливості підходять для життя поблизу дна річки, де видимість обмежена, а хижаки ховаються неподалік.

Однак науковців здивував незрозумілий крилоподібний клапоть на животі Priocharax rex, який з’єднує внутрішні основи лівого та правого черевних плавців, утворюючи округлий диск шкіри.

Йому бракує жорстких променів плавців, які підтримують інші плавці, і знизу він виглядає як окрема структура, схожа на завісу.

Дослідники ще не знають призначення цього шкіряного крила, його роль у плаванні, спарюванні або відчутті течій залишається відкритою.

Одна з можливостей полягає в тому, що клапан м’яко змінює течію води під рибою, надаючи їй додаткової стабільності, коли вона тримається біля дна струмка.

Інша ідея полягає в тому, що ця структура відіграє певну роль у залицянні або спілкуванні, можливо, трохи змінюючи форму, коли м’язи навколо тазової області скорочуються.

Третій варіант полягає в тому, що в ньому є додаткові нервові закінчення або рецептори, які допомагають виявляти ледь помітні рухи води або дна струмка.

Щоб визначити, чи відповідає якась із цих можливостей тому, що риба насправді робить, знадобляться ретельні спостереження за поведінкою та біомеханічні тести.

