Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто спілкуватися з незнайомцями

День, коли люди, які нас оточують, — не через свій характер, а під впливом Місяця — стають недоброзичливими, агресивними і відверто ворожими.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одне необережне слово когось із оточення може довести нас до депресії, тому необхідно цуратися негативно налаштованих людей.

Сьогодні, 8 грудня, побоюватися людей із оточення необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них спілкування з ними може бути особливо небезпечним.

Телець

Тельці, за всієї своєї запальності, — люди відкриті й доброзичливі. Ось і сьогодні вони, схоже, розкриють душу зовсім незнайомій людині, яка не проґавить нагоди в неї «плюнути» — від того, що цей вислів образний, легше представникам знака не стане.

Рак

Раки як найнедовірливіший знак зодіаку, впадаючи у відчай, шукають, з ким би поділитися своїми проблемами, тому, якщо близькі люди вже не можуть їх слухати, вони скидають свої таємниці на незнайомців, від яких замість співчуття — ось як сьогодні — можуть отримати уїдливе зауваження.

Лев

Леви, будучи людьми широкої душі, не ділять людей на знайомих і незнайомих — вони готові розкрити душу навіть абсолютно чужій людині. Зірки наполегливо рекомендують їм сьогодні нікому не розкривати своїх обіймів — і ніхто не завдасть їм моральної та матеріальної шкоди.

