Шість знаків зодіаку, яким потрібно бути обережними в грудні 2025 року / © Credits

Перша половина місяця проходить під управлінням вогняної стихії Стрільця — швидкої, щирої, прямої, місцями запальної. Друга половина — під суворою, стриманою і концентрованою силою Козорога, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Через цю контрастність різні знаки реагують на грудень абсолютно по-різному. Одні відчувають піднесення і прилив натхнення, а іншим доводиться берегти себе, знижувати оберти і вибудовувати додатковий захист. І особливо важливо знати, хто опинився в зоні підвищеної чутливості в той чи інший період.

До 15 грудня — період підвищеної небезпеки для Риб, Дів і Близнят. Поки Венера і Марс переміщуються Стрільцем, енергія напружених вогняних аспектів до Сонця може бути надто імпульсивною і нестабільною для цих знаків зодіаку. У цей період простір немов підштовхує до необдуманих дій, ризиків і швидких рішень. Вогняна стихія створює нервову напруженість, вибиває зі звичного ритму.

Риби — емоційні сплески та вразливість

Для Риб цей період може стати емоційно перевантаженим. Вібрація Стрільця піднімає внутрішні сумніви, змушує реагувати гостріше, ніж зазвичай.

У стосунках можливі непорозуміння і неясність: слова сказані занадто різко або, навпаки, недосказані. Фінансова сфера теж може бути нестабільною — коливання, затримки, несподівані витрати.

Головна порада цього періоду — не поспішати. Не ухвалювати важливих рішень під впливом імпульсу.

Краще зосередитися на внутрішньому балансі, уповільненні, відпочинку, духовних практиках. Саме так Риби зможуть зберегти цілісність і пройти цей час без втрат.

Діва — хаос у планах і перевантаження розуму

Для Дів енергія Стрільця занадто непередбачувана. Вона може порушувати звичний лад, вносити занепокоєння в графік, заважати зібраності.

Плани можуть зриватися, терміни зміщуватися, завдання множитися. Організм реагує підвищеною втомою — розум працює на межі, і важливо не перенапружуватися.

Це час, коли дрібні помилки та недоліки можуть проявлятися найяскравіше. Тому Дівам варто бути уважними до деталей, але водночас — не намагатися тримати все під суворим контролем.

Дозвольте собі гнучкість. Не все зобов’язане йти ідеально — особливо до кінця року.

Близнята — напружені переговори і ризик непорозуміння

Для Близнят грудневий Стрілець — опозиційний знак, а отже, енергія може проявлятися досить різко. На перший план виходить тема спілкування: непорозуміння, суперечки, неправильні інтерпретації слів, плутанина в домовленостях.

Можуть з’явитися ситуації, коли вас неправильно зрозуміли або ви самі недооцінили важливу деталь. Тому в цей період важливо уважно ставитися до текстів, слів, обіцянок, оформлення документів.

Легко можуть виникати конфлікти, якщо діяти занадто швидко.

Найкраще, що можуть зробити Близнята, — сповільнитися і все ретельно перевіряти ще раз.

Після 15 грудня уважними мають бути Овни, Раки і Терези — обережність для Овнів, Раків і Терезів, щоб витримати суворий ритм Козорога і зберегти гармонію. Коли Венера і Марс переходять у Козеріг, енергія стає більш суворою та вимогливою. Для цих знаків це може бути випробуванням. Вогонь Стрільця згасає, поступаючись місцем дисципліни, розрахунку і вимогливості.

Козоріг ставить рамки, вимагає результат, перевіряє на міцність — і ті знаки, для яких подібна суворість незвична, можуть відчувати напруженість. Особливо це стосується Овнів, Раків і Терезів.

Овен — випробування терпінням

Для Овнів енергія Козорога сприймається майже як виклик.

Де Овен хоче діяти швидко, Козеріг гальмує і вимагає дисципліни.

Де Овен прагне прямо, там з’являються затримки, обмеження, бюрократія.

Можливе відчуття, що обставини стримують або хтось втручається у ваші плани. Але грудень вчить важливого — терпіння, витривалості, вміння йти поступово. Це не час для різких рішень — вони блокуватимуться. Краще збирати сили, діяти стратегічно.

Рак — емоційна вразливість під тиском реальності

Коли Марс і Венера переходять у протилежний знак — Козоріг, представники протилежного знака — Раки, стикаються з періодом внутрішнього напруження.

Холодна практичність Козорога немов тисне, змушує стикатися з фактами і необхідністю випробувань.

Емоційна сфера стає особливо чутливою: можуть виникати переживання, бажання закритися, відчуття самотності або не розуміння з боку інших людей.

Головне — не занурюватися в драму.

Намагайтеся ділитися почуттями, не тримати їх усередині і не уникати важливих розмов.

Цей час важливо пройти м’яко, без зайвого самокритичного тиску.

Терези — іспити у стосунках і фінансова обережність

Для Терезів друга половина грудня — період перевірок на стійкість. Венера, ваш управитель, потрапляє в суворі енергії Козорога, і це неминуче позначається на стосунках.

Партнерські теми стають серйознішими: щось потрібно прояснити, оформити, упорядкувати, ухвалити рішення.

Фінансова сфера теж вимагає відповідальності — можливі затримки, перевитрати або необхідність платити за старими зобов’язаннями.

Головне — уникати різких кроків і діяти дипломатично, зберігаючи рівновагу.