Шоу-бізнес
113
1 хв

У білій сукні з вирізами і чорним бантом: американська акторка на прем’єрі мультфільму "Зоотрополіс"

Джінніфер Ґудвін озвучила одну з головних героїнь анімаційної пригоди.

Автор публікації
Аліна Онопа
Джінніфер Ґудвін

Джінніфер Ґудвін / © Getty Images

Джінніфер Ґудвін відвідала прем’єру пригодницького анімаційного фільму «Зоотрополіс 2», який відбувся у кінотеатрі Picturehouse Central у Лондоні. Голосом акторки у мультфільмі говорить кролиця Джуді Гопс.

Джін з’явилася на івенті у ніжному аутфіті. На ній була біла сукня максі з верхом-накидкою від бренду Simkhai Annette. Вбрання мало вирізи по боках на талії, драпування і контрастний чорний оксамитовий бант на животі. Комір був виконаний із блискучого бісеру і намистин — він мав вишуканий вигляд.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Ґудвін доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була коротка зачіска, ніжний макіяж, діамантові сережки-цвяшки у вухах і каблучка на руці.

Про мультфільм:

Хоробра детективка Джуді Гопс і її кмітливий напарник Нік Крутихвіст знову беруться за справу — цього разу найзагадковішу в їхній кар’єрі. У Зоотрополісі з’являється таємнича рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста. На них чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу. Чи зможуть вони знову врятувати Зоотрополіс і самих себе?

Сімейний анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» вже в українському прокаті.

