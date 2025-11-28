Солістка "Лісапетного батальйону" розповіла про сімох онуків і чи втручається у їхнє виховання

Наталія Фаліон / © instagram.com/nataliafalion

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон поділилася подробицями про свою велику родину та розповіла, яку роль відіграє у вихованні своїх онуків.

Артистка зізналася, що має вже сімох онуків і спостерігає, як зростає наймолодший — просто на гастролях гурту. В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» Фаліон з усмішкою згадала, як її син несподівано зробив її бабусею — цього разу вже всьоме. Малюк від перших тижнів життя вирушив із родиною в тури, тож співачка бачила всі етапи його розвитку просто за лаштунками концертів.

«Семеро онуків. Неочікувано зробив такий сюрприз мій син. Це у нього п’яте дитя, а у мене — сьомий онук. Наймолодший і, мабуть, найулюбленіший, бо він з нами гастролює. Від двох місяців з нами їздить — спочатку у „конверті“, а зараз вже почав ходити», — поділилася артистка в розмові з Анною Севастяновою.

Наталія Фаліон з родиною / © facebook.com/natalia.falion

Наталія Фаліон з онуками / © facebook.com/natalia.falion

Співачка також назвала імена всіх своїх онуків — Костянтин, Іван, Михайло, Макар, Захар, Лука і Христина — та пояснила, що у виховання вона не втручається. Максимум, що може зробити — лише інколи дати поради їхнім батькам. Проте запевняє, що у разі ігнорування її слів — не звертає на це уваги й ставиться з порозумінням.

«Я можу зробити зауваження, але не втручаюсь. Я демократична. Якщо не дослухаються — я не ображаюсь. Це нове покоління», — підкреслила виконавиця.

