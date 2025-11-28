У Путіна заявили, що отримали "параметри" мирного плану з Женеви: подробиці

Володимир Путін. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки передали Росії “основні параметри” мирного плану, погодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона у Женеві.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

“І ось наступного тижня буде у Москві розмова”, - повідомив представник Кремля.

Ймовірно, йдеться про переговори зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом, який наступного тижня прибуде до російської столиці.

З його слів, “нюанси” щодо “міжнародного визнання рішень щодо українського врегулювання” будуть визначені під час переговорів.

"Хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною, визначать на переговорах", - додав Пєсков.

Нагадаємо, російський “фюрер” Володимир Путін цинічно заявив, мовляв, “жодних” проєктів мирного договору щодо України не було. Натомість, з його слів, є лише “набір питань” для обговорення, а деякі пункти “звучать смішно”. Нібито саме тому “кожне слово мирного плану щодо України потрібно сісти та серйозно обговорювати”.

Зауважимо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що начебто Росія погодилася “на деякі поступки” в “мирному плані”. Втім, Москва має інше бачення з цього приводу. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков наголосив, що “не може і йтися про якісь поступки”.