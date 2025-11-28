Владимир Путин. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Соединенные Штаты Америки передали России «основные параметры» мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

«И вот на следующей неделе будет в Москве разговор», — сообщил представитель Кремля.

Вероятно, речь идет о переговорах со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом, который на следующей неделе прибудет в российскую столицу.

По его словам, «нюансы» по «международному признанию решений по украинскому урегулированию» будут определены во время переговоров.

«Кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной, определят на переговорах», — добавил Песков.

Напомним, российский «фюрер» Владимир Путин цинично заявил, мол, «никаких» проектов мирного договора по Украине не было. Зато, по его словам, есть только набор вопросов для обсуждения, а некоторые пункты звучат смешно. Якобы именно поэтому «каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать».

Отметим, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Россия согласилась «на некоторые уступки» в «мирном плане». Впрочем, Москва имеет другое видение на этот счет. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что «не может и идти речь о каких-то уступках».