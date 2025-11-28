Как заснуть за 120 секунд / © unsplash.com

Техника быстрого засыпания, разработанная военным психологом Ллойдом Бадом Винтером и описанная в книге “Расслабься и побеждай: чемпионские результаты во всем, что ты делаешь” (1981), приобрела популярность среди американских военных летчиков.

Предлагаемые Винтером методы помогали пилотам быстро восстанавливать силы перед ответственными полетами, даже в стрессовых условиях и недостатке сна.

Сущность методики

Займите удобное положение. Лягте на спину, выберите максимально комфортную позу. Выровняйте дыхание и расслабьте тело. Дышите глубоко и спокойно, чувствуя, как каждая часть тела постепенно расслабляется. Начните с мышц лица: расслабьте рот, лоб, челюсти, язык и глаза. Последовательно расслабляйте остальное тело. Перейдите к шее, плечам, рукам к кончикам пальцев, животу, тазовой области, ногам и стопам. Это чувство полного физического комфорта сигнализирует мозгу, наступившему время сна. Очистите разум от мыслей. После физической релаксации начните ментальное расслабление. Осознанно очистите голову от посторонних мыслей, используя одну из трех техник визуализации: Представьте себя на маленькой лодке, плавающей по спокойному озеру под ярким голубым небом. Мысленно перенеситесь в уютный гамак из мягкого черного бархата, висящего в полностью темной и тихой комнате.

Если ни одна из предыдущих картинок не помогает, сфокусируйтесь на словах “не думай, не думай, не думай…”, повторяя их в мыслях в течение десяти секунд.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно сократить время засыпания и начинать эффективнее отдыхать.