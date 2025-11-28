ТСН у соціальних мережах

440
2 хв

120 секунд — і ви спите: метод, який використовують американські пілоти

Навчіться засинати за 2 хвилини за методом, створеним для пілотів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як заснути за 120 секунд

Як заснути за 120 секунд / © unsplash.com

Техніка швидкого засинання, розроблена військовим психологом Ллойдом Бадом Вінтером і описана у книзі “Розслабся та перемагай: чемпіонські результати у всьому, що ти робиш” (1981), здобула популярність серед американських військових льотчиків.

Пропоновані Вінтером методи допомагали пілотам швидко відновлювати сили перед відповідальними польотами, навіть у стресових умовах та при нестачі сну.

Суть методики

  1. Займіть зручне положення. Ляжте на спину, оберіть максимально комфортну позу.

  2. Вирівняйте дихання та розслабте тіло. Дихайте глибоко й спокійно, відчуваючи, як кожна частина тіла поступово розслабляється. Почніть із м’язів обличчя: розслабте рот, лоб, щелепи, язик і очі.

  3. Послідовно розслабляйте решту тіла. Перейдіть до шиї, плечей, рук до кінчиків пальців, живота, тазової області, ніг і стоп. Це відчуття повного фізичного комфорту сигналізує мозку, що настав час сну.

  4. Очистіть розум від думок. Після фізичної релаксації почніть ментальне розслаблення. Усвідомлено очистіть голову від сторонніх думок, використовуючи одну з трьох технік візуалізації:

  5. Уявіть себе на маленькому човні, що плаває по спокійному озеру під яскравим блакитним небом.

  6. У думках перенесіться в затишний гамак із м’якого чорного оксамиту, що висить у повністю темній і тихій кімнаті.

Якщо жодна з попередніх картинок не допомагає, сфокусуйтеся на словах “не думай, не думай, не думай…”, повторюючи їх у думках протягом десяти секунд.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно скоротити час засинання і починати відпочивати ефективніше.

