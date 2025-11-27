Погода на 28 листопада: де похолодає в Україні та де пройде дощ

В Україні буде прохолодно / © unsplash.com

Реклама

У п’ятницю, 28 листопада, у низці регіонів України очікуються дощі та зниження температури повітря.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, у центральних, більшості північних, Одеській та Чернівецькій областях вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Реклама

Уночі та вранці в Україні, крім північних та більшості західних областей, місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла. На півдні та південному сході країни до 9°, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°. У північних, Вінницькій та Черкаській областях 3-8° тепла.

У Києві у п’ятницю вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.

Раніше синоптик повідомив, що найближчими днями, від 25 до 27 листопада, погода в Україні збереже аномально теплий характер.