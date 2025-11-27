ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
311
Коли українці втратять землю, яку не приватизували

Українці можуть втратити землю, яку вони не приватизували, зокрема земельні паї, якщо не оформлять право власності до 1 січня 2028 року.

Анастасія Павленко
Щоб уникнути втрати землі, власникам необхідно пройти процедуру приватизації

Власники земельних паїв в Україні повинні оформити права на свої ділянки до 1 січня 2028 року, інакше земля перейде у комунальну власність. Якщо цього не зробити, ділянки, які залишилися у колективній власності або не оформлені спадкоємцями, вважаються безхазяйними.

Про це пише agronews.ua за посланням на слова юристки Анастасії Блинду.

Закон України № 899-IV встановлює чіткі правила оформлення земельних ділянок (паїв), які раніше належали колективним сільськогосподарським підприємствам, кооперативам та акціонерним товариствам.

Якщо власник невитребуваного паю або його спадкоємець пропустив термін оформлення права власності з поважної причини, суд може дати додатковий час для оформлення, зазначила юристка.

Якщо в колективній власності немає земель, пай можна виділити на місцевості з земель запасу громади, якщо такі є.

Після того, як земля з невитребуваного паю перейде у комунальну власність, протягом 7 років її не можна передавати у приватну власність, крім випадків повернення власнику або спадкоємцям.

Раніше ми писали, як отримати свої 2 гектари, та хто і яку землю може тепер скуповувати. Більше про це читайте у новині.

