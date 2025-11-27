ТСН у соціальних мережах

Проспорт
48
2 хв

Чемпіонат світу з сокки: трансляція матчів збірної України – ексклюзивно на Київстар ТБ

Дивіться матчі збірної України на світовій першості з сокки ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Максим Приходько
Дивіться матчі збірної України на чемпіонаті світу з сокки ексклюзивно на Київстар ТБ

Головний міжнародний турнір з сокки повертається – чемпіонат світу, що цього року відбуватиметься в Мексиці від 27 листопада до 7 грудня, збере 32 команди з усього світу. Усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на платформі Київстар ТБ, де глядачі зможуть стежити за подіями наживо.

Турнір стартує з групового етапу: 8 груп по 4 команди, з яких по дві найкращі виходять до плейоф. У стадії на виліт – починаючи від 1/8 фіналу – команди змагатимуться за право залишитися в боротьбі за титул чемпіонів світу.

Збірна України входить до переліку команд, від яких очікують високого результату: українська команда посідає 10-те місце у світовому рейтингу та вже неодноразово демонструвала блискавичний рівень гри, техніку й характер, завдяки яким може претендувати на високий результат і цього року. 

Розклад матчів збірної України:

  • 1 грудня, 00:00 – Німеччина – Україна

  • 2 грудня, 15:00 – Колумбія – Україна

  • 4 грудня, 01:00 – Іспанія – Україна

Пряма трансляція матчів чемпіонату світу з сокки буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Сокка". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.

