Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025

Українські дефлімпійці / facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна Україна стала переможцем медального заліку літніх Дефлімпійських ігор-2025, які відбулися від 15 до 26 листопада в Токіо (Японія).

За підсумками 12 змагальних днів "синьо-жовті" завоювали 100 медалей: 32 золоті, 39 срібних та 29 бронзових.

У підсумковому медальному заліку Україна з величезним відривом випередила США, Японію, Китай та інші країни.

Українська збірна здобула як найбільше нагород загалом, так і кожного окремого ґатунку.

Україна вдруге поспіль завершила літні Дефлімпійські ігри на чолі медального заліку.

Медальний залік Дефлімпійських ігор-2025

1. Україна – 32 "золото" + 39 "срібло" + 29 "бронза" = 100 медалей

2. США – 17 + 7 + 12 = 36

3. Японія – 16 + 12 + 23 = 51

4. Китай – 12 + 16 + 22 = 50

5. Республіка Корея – 11 + 13 + 18 = 42

6. Індія – 9 + 7 + 4 = 20

7. Іран – 8 + 10 + 19 = 36

8. Італія – 8 + 8 + 4 = 20

9. Казахстан – 8 + 4 + 13 = 25

10. Німеччина – 6 + 8 + 10 = 24

100 нагород – другий найкращий результат України в історії виступів на Дефлімпіаді. Національним рекордом є 138 медалей, виграних 2021 року.

Нагадаємо, 2024 року Україна вперше виграла медальний залік зимової Дефлімпіади.