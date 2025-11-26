ТСН у соціальних мережах

"Динамо" здобуло перемогу в першому матчі 3-го раунду Юнацької ліги УЄФА

Підопічні Ігоря Костюка у Польщі здолали шотландський "Гіберніан".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" U-19

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" U-19 перемогло шотландський "Гіберніан" в першому матчі 3-го раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА сезону-2025/26. Зустріч у польському місті Стальова Воля на місцевому стадіоні "Сталь" завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому поєдинку підопічні Ігоря Костюка забили на 56-й хвилині з кутового – Владислав Захарченко отримав м'яч після подачі Івана Андрейка та влучив у ворота.

Матч-відповідь між командами відбудеться 10 грудня у Шотландії.

Зазначимо, що в 2-му раунді "Динамо" пройшло шведську "Броммапойкарну" (1:0, 2:1).

Нагадаємо, цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.

