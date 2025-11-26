"Динамо" одержало победу в первом матче 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" U-19 победило шотландский "Хиберниан" в первом матче 3-го раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/26. Встреча в польском городе Сталева Воля на местном стадионе "Сталь" завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом поединке подопечные Игоря Костюка забили на 56-й минуте с углового – Владислав Захарченко получил мяч после подачи Ивана Андрейко и попал в ворота.

Ответный матч между командами состоится 10 декабря в Шотландии.

Реклама

Отметим, что во 2-м раунде "Динамо" прошло шведскую "Броммапойкарну" (1:0, 2:1).

Напомним, в этом сезоне Украина впервые с 2016 года представлена в Юношеской лиге УЕФА только одним клубом из-за отсутствия взрослых украинских команд в Лиге чемпионов.