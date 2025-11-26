Шэмрок Роверс – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с ирландским "Шэмрок Роверс" в матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Таллат" в Дублине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Шахтер" (6 очков) занимает 10-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Шэмрок Роверс" (1 балл) идет на 31-й позиции.

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка подопечные Арды Турана одолели шотландский "Абердин" (3:2), проиграли польской "Легии" (1:2) и обыграли исландский "Брейдаблик" (2:0).

"Шэмрок Роверс" разгромно проиграл чешской "Спарте" из Праги (1:4), уступил словенскому "Целье" (0:2) и сыграл вничью с греческим АЕКом из Афин (1:1).

После матча с "Шэмрок Роверс" дончан ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с мальтийским "Хамрун Спартанс" (11 декабря) и хорватской "Риекой" (18 декабря).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите альтернативное комментирование поединка "Шэмрок Роверс" – "Шахтер" на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Шэмрок Роверс" – "Шахтер".