Лига конференций: расписание и результаты матчей четвертого тура

Лига конференций / © ФК Динамо Киев

Реклама

В четверг, 27 ноября, состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

В 3-м туре Лиги конференций "бело-синие" сразятся с кипрской "Омонией", а "горняки" встретятся с ирландским "Шэмрок Роверс".

Реклама

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги конференций

Четверг, 27 ноября

19:45 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Шелбурн" (Ирландия)

19:45 "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Хеккен" (Швеция)

19:45 "Лех" (Польша) – "Лозанна" (Швейцария)

Реклама

19:45 "Омония" (Кипр) – "Динамо" Киев (Украина)

19:45 "Ракув" (Польша) – "Рапид" (Австрия)

19:45 "Сигма" (Чехия) – "Целье" (Словения)

19:45 "Слован" Братислава (Словакия) – "Райо Вальекано" (Испания)

Реклама

19:45 "Университатя Крайова" (Румыния) – "Майнц" (Германия)

19:45 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

22:00 "Абердин" (Шотландия) – "Ноа" (Армения)

22:00 "Брейдаблик" (Исландия) – "Самсунспор" (Турция)

Реклама

22:00 "Дрита" (Косово) – "Шкендия" (Северная Македония)

22:00 "Легия" (Польша) – "Спарта" Прага (Чехия)

22:00 "Риека" (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00 "Страсбург" (Франция) – "Кристал Пэлас" (Англия)

Реклама

22:00 "Фиорентина" (Италия) – АЕК Афины (Греция)

22:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Шахтер" Донецк (Украина)

22:00 "Ягеллония" (Польша) – "КуПС" (Финляндия)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

Реклама

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги конференций будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).