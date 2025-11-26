ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Ліга конференцій: розклад і результати матчів четвертого туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 4-го туру основного раунду третього за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліга конференцій

Ліга конференцій / © ФК Динамо Київ

У четвер, 27 листопада, відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар" .

У 3-му турі Ліги конференцій "біло-сині" позмагаються з кіпрською "Омонією", а "гірники" зустрінуться з ірландським "Шемрок Роверс".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги конференцій

Четвер, 27 листопада

19:45 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Шелбурн" (Ірландія)

19:45 "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Геккен" (Швеція)

19:45 "Лех" (Польща) – "Лозанна" (Швейцарія)

19:45 "Омонія" (Кіпр) – "Динамо" Київ (Україна)

19:45 "Ракув" (Польща) – "Рапід" (Австрія)

19:45 "Сігма" (Чехія) – "Цельє" (Словенія)

19:45 "Слован" Братислава (Словаччина) – "Райо Вальєкано" (Іспанія)

19:45 "Університатя Крайова" (Румунія) – "Майнц" (Німеччина)

19:45 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

22:00 "Абердін" (Шотландія) – "Ноа" (Вірменія)

22:00 "Брейдаблік" (Ісландія) – "Самсунспор" (Туреччина)

22:00 "Дріта" (Косово) – "Шкендія" (Північна Македонія)

22:00 "Легія" (Польща) – "Спарта" Прага (Чехія)

22:00 "Рієка" (Хорватія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

22:00 "Страсбург" (Франція) – "Крістал Пелас" (Англія)

22:00 "Фіорентина" (Італія) – АЕК Афіни (Греція)

22:00 "Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Шахтар" Донецьк (Україна)

22:00 "Ягеллонія" (Польща) – "КуПС" (Фінляндія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie