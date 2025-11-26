Ліга конференцій: розклад і результати матчів четвертого туру

Ліга конференцій / © ФК Динамо Київ

У четвер, 27 листопада, відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар" .

У 3-му турі Ліги конференцій "біло-сині" позмагаються з кіпрською "Омонією", а "гірники" зустрінуться з ірландським "Шемрок Роверс".

Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги конференцій

Четвер, 27 листопада

19:45 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Шелбурн" (Ірландія)

19:45 "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Геккен" (Швеція)

19:45 "Лех" (Польща) – "Лозанна" (Швейцарія)

19:45 "Омонія" (Кіпр) – "Динамо" Київ (Україна)

19:45 "Ракув" (Польща) – "Рапід" (Австрія)

19:45 "Сігма" (Чехія) – "Цельє" (Словенія)

19:45 "Слован" Братислава (Словаччина) – "Райо Вальєкано" (Іспанія)

19:45 "Університатя Крайова" (Румунія) – "Майнц" (Німеччина)

19:45 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

22:00 "Абердін" (Шотландія) – "Ноа" (Вірменія)

22:00 "Брейдаблік" (Ісландія) – "Самсунспор" (Туреччина)

22:00 "Дріта" (Косово) – "Шкендія" (Північна Македонія)

22:00 "Легія" (Польща) – "Спарта" Прага (Чехія)

22:00 "Рієка" (Хорватія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

22:00 "Страсбург" (Франція) – "Крістал Пелас" (Англія)

22:00 "Фіорентина" (Італія) – АЕК Афіни (Греція)

22:00 "Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Шахтар" Донецьк (Україна)

22:00 "Ягеллонія" (Польща) – "КуПС" (Фінляндія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).