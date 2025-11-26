Генератор, що дістає енергію з повітря: вчені розробили нову революційну технологію

Генератор

Команда інженерів Гонконгського університету представила новий тип генератора, який отримує електроенергію з вологи повітря та здатний працювати не лише в умовах високої, а й низької вологості. Розробка може стати альтернативним джерелом живлення для розумних гаджетів і систем ШІ, які потребують безперебійної енергії.

Про це повідомило видання Tech Xplore.

Дослідники під керівництвом професора Дон-Мьон Шіна створили генератор MEG із катіонним гідрогелем нового типу. Саме він забезпечує тривалу та стабільну роботу пристрою — без різких просідань напруги та з високою ефективністю в широкому діапазоні вологості.

Технологія MEG генерує енергію завдяки руху іонів усередині гідрогелю. У традиційних моделей це викликає труднощі: швидке виснаження, великий внутрішній опір і залежність від вологого середовища. Нова розробка прибирає ці обмеження.

Гідрогель створено за спеціальною двоетапною технологією нагрівання, яка формує градієнт концентрації солі. Саме цей градієнт дозволяє стабільно виробляти енергію: показники сягають 42,1 мВт/м² при вологості 80% і 13,8 мВт/м² навіть при 30% — умовах, характерних для більшості суші на планеті.

Пристрій також має низький внутрішній опір (2–4 кОм), близький до параметрів побутової електроніки. Це означає, що MEG здатний напряму живити малі девайси без додаткових елементів. Досліди показали, що генератор зберігає стабільну напругу щонайменше 50 днів. Команда змогла запустити від MEG і розумне вікно, якому потрібна висока робоча напруга — близько 40 В.

Перший автор дослідження Енджонг Кім зазначив, що ця розробка «наближає створення автономних енергетичних систем у реальних умовах».

Професор Шін додав: новий MEG може зменшити розміри пристроїв і подовжити їхній ресурс — від домашніх датчиків до ґаджетів і елементів «розумних» будівель.

