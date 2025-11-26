Дружина Брюса Вілліса приголомшила, що зробить з мозком важкохворого актора після його смерті

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Реклама

Американський актор Брюс Вілліс уже кілька років бореться з лобно-скроневою деменцією, яка стрімко прогресує та позбавляє його здатності говорити, читати й самостійно пересуватися.

Друга дружина актора, модель Емма Гемінг-Вілліс зізналася, що ухвалила одне з найважчих рішень у своєму житті — пожертвувати мозок чоловіка для наукових досліджень після його смерті. За її словами, це «емоційно складно, але науково необхідно».

Дружина актора пояснила, що саме аналіз тканин мозку допомагає зрозуміти механізми рідкісних форм деменції, які неможливо повністю оцінити за допомогою медичних знімків. Можливими закладами, які можуть отримати зразки, є провідні світові центри нейродегенеративних досліджень.

Реклама

«Це не символічно. Це — наука. Одного дня це може допомогти іншим сім’ям», — написала Емма у своїх мемуарах, передає The WP Times.

Брюс Вілліс / © Associated Press

Після діагнозу афазії 2022 року та підтвердження фронтотемпоральної деменції в лютому 2023-го родина була змушена відверто говорити про тему, яку більшість воліє уникати. Гемінг зазначає, що цей тип деменції робить розмови про смерть неминучими: «Більшість людей пов’язують смерть зі страхом і невідомістю. З лобно-скроневою деменцією уникнути цієї розмови неможливо — вона стає частиною життя».

У книзі Емма також розповідає, що готує молодших доньок до майбутньої втрати, намагаючись поєднати чесність, любов і психологічну стійкість. І тим самим хоче допомогти 13-річній Мейбл і 11-річній Евелін усвідомити «крихкість життя» на прикладі історії їхнього батька.

Нині 70-річний актор потребує цілодобового догляду і живе в окремому будинку неподалік родинного гніздечка в Каліфорнії. Його молодші доньки приходять до нього щодня. Старші — Румер, Скаут і Таллула — так само підтримують його на цьому непростому шляху.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець повідомила про смерть мами після важкої хвороби.