"Танці з зірками" розкрили імена нової трійки учасників: ними стали відомі співачка, актор та ведуча

"Танці з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Популярне шоу "Танці з зірками" на 1+1 Україна, яке повертається цьогоріч у форматі особливого благодійного передноворічного випуску під гаслом "Рух до життя", оголосило другу трійку зіркових учасників.

Ними стали відомі співачка, актор та ведуча. Йдеться про KOLA –українську артистку, авторку та виконавицю власних пісень, учасницю "Голосу країни", чиї пісні стали голосом воєнного часу. Виконавиця двічі зібрала "Палац спорту" з унікальними шоу. Раніше вона була частиною проєкту "Танці з зірками" в іншій ролі, а цього сезону вперше виходить на паркет як зіркова учасниця.

"Я дуже щаслива, що в мене є змога втілити мрію і нарешті вийти на паркет! У мене дуже крутий партнер, готуємо номер, який запам'ятається глядачу, це дуже складний танець, тому хвилювання присутнє. Очікую, що ми всі з вами кайфонемо. До зустрічі на паркеті", – розповідає KOLA.

Реклама

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

Павло Текучев – український актор, який стрімко заявив про себе завдяки яскравим ролям у серіалі "Зворотний напрямок" на телеканалі 1+1 Україна та романтичній комедії "Коли ти вийдеш заміж". Він вирізняється природною харизмою та вмінням створювати живих, переконливих персонажів.

"Танці з зірками" був чи не єдиний проєкт, який я дивився в дитинстві разом зі всією сім'єю. Зізнаюсь, взяти в ньому участь – це була одна з моїх дитячих мрій, про яку я ніколи нікому не розповідав. Пам'ятаю ті свої дитячі відчуття захвату. Думав, що якби мені колись випала нагода вийти і станцювати, то я б там всіх переміг", – коментує Текучев.

Павло Текучев / © пресслужба каналу "1+1"

Наталі Солонік – телеведуча, обличчя проєкту "Ближче до зірок" на ТЕТ, що з теплотою й натхненням розповідає про життя улюблених зірок. Мама трьох дітей та менторка благодійного проєкту "Здійсни Мрію", в якому роблять добрі справи для дітей, які потребують підтримки.

"Я переглянула майже всі сезони "Танців з зірками" і навіть не могла уявити, що одного дня вийду на цей паркет сама. Ця мрія жила в мені давно, і я досі не можу повірити, що вона здійснилася. Коли мені запропонували взяти участь – я не вагалася ні хвилини. Моя відповідь була однозначною: так, так і ще раз так! У такі непрості часи для нашої країни для мене велика честь бути частиною проєкту, який об'єднує людей і робить важливу справу заради наших захисників та захисниць. Я пишаюся тим, що можу виходити на танцмайданчик разом із колегами заради цієї спільної мети", - розповідає Наталі Солонік.

Реклама

Наталі Солонік / © пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, що мета спецпроєкту "Танці з зірками. Рух до життя" не тільки подарувати українцям світло та надію на новорічні свята, а й допомогти зібрати кошти для тих, хто наближає нашу перемогу щодня. Цьогоріч проєкт об'єднав сили з Superhumans Center – інноваційним українським центром воєнної травми, який збирає кошти на прицільну евакуацію поранених військових. Усі, хто долучиться до збору, фактично зроблять внесок у чиєсь врятоване життя.

Нагадаємо, нещодавно "Танці з зірками" оголосили імена перших учасників. Хто вийде на паркет благодійного передноворічного спецвипуску – дивіться за посиланням.