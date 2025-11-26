"Танцы со звездами" раскрыли имена новой тройки участников: ими стали известные певица, актер и ведущая

"Танцы со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Популярное шоу "Танцы со звездами" на 1+1 Украина, которое возвращается в этом году в формате особого благотворительного предновогоднего выпуска под лозунгом "Рух до життя", объявило вторую тройку звездных участников.

Ими стали известные певица, актер и ведущая. Речь идет о KOLA - украинской артистке, авторе и исполнительнице собственных песен, участнице "Голосу країни", чьи песни стали голосом военного времени. Исполнительница дважды собрала "Дворец спорта" с уникальными шоу. Ранее она была частью проекта "Танцы со звездами" в другой роли, а в этом сезоне впервые выходит на паркет как звездная участница.

"Я очень счастлива, что у меня есть возможность воплотить мечту и наконец-то выйти на паркет! У меня очень крутой партнер, готовим номер, который запомнится зрителю, это очень сложный танец, поэтому волнение присутствует. Ожидаю, что мы все с вами кайфонем. До встречи на паркете", - рассказывает KOLA.

Реклама

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

Павел Текучев - украинский актер, который стремительно заявил о себе благодаря ярким ролям в сериале "Зворотний напрямок" на телеканале 1+1 Украина и романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж". Он отличается природной харизмой и умением создавать живых, убедительных персонажей.

"Танцы со звездами" был едва ли не единственный проект, который я смотрел в детстве вместе со всей семьей. Признаюсь, принять в нем участие - это была одна из моих детских мечт, о которой я никогда никому не рассказывал. Помню те свои детские ощущения восторга. Думал, что если бы мне когда-то представилась возможность выйти и станцевать, то я бы там всех победил", - комментирует Текучев.

Павел Текучев / © пресслужба каналу "1+1"

Натали Солоник - телеведущая, лицо проекта "Ближче до зірок" на ТЕТ, которая с теплотой и вдохновением рассказывает о жизни любимых звезд. Мама троих детей и ментор благотворительного проекта "Здійсни Мрію", в котором делают добрые дела для детей, нуждающихся в поддержке.

"Я пересмотрела почти все сезоны "Танцев со звездами" и даже не могла представить, что однажды выйду на этот паркет сама. Эта мечта жила во мне давно, и я до сих пор не могу поверить, что она осуществилась. Когда мне предложили принять участие - я не колебалась ни минуты. Мой ответ был однозначным: да, да и еще раз да! В такие непростые времена для нашей страны для меня большая честь быть частью проекта, который объединяет людей и делает важное дело ради наших защитников и защитниц. Я горжусь тем, что могу выходить на танцплощадку вместе с коллегами ради этой общей цели", - рассказывает Натали Солоник.

Реклама

Натали Солоник / © пресслужба каналу "1+1"

Отметим, что цель спецпроекта "Танцы со звездами. Движение к жизни" не только подарить украинцам свет и надежду на новогодние праздники, но и помочь собрать средства для тех, кто приближает нашу победу ежедневно. В этом году проект объединил силы с Superhumans Center - инновационным украинским центром военной травмы, который собирает средства на прицельную эвакуацию раненых военных. Все, кто присоединится к сбору, фактически сделают вклад в чью-то спасенную жизнь.

Напомним, недавно "Танцы со звездами" объявили имена первых участников. Кто выйдет на паркет благотворительного предновогоднего спецвыпуска - смотрите по ссылке.