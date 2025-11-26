Россияне стянули целую армию, продолжаются сверхжесткие бои: военный о ситуации у Мирнограда

Армия РФ. / © Государственное бюро расследований

Реклама

В районе Мирнограда в Донецкой области ситуация очень тяжелая, продолжаются жесткие бои. На этот участок фронта русское командование стащило батальоны, полки, бригады и фактически целую армию.

Об этом рассказал руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Роман Писаренко в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, оккупационные войска производят постоянные штурмовые действия войск. Однако бойцы бригады удерживают позиции. Военный говорит, что в зоне ответственности 79-й бригады оккупанты могут двигаться "на метры или десятки метров" только так называемой "серой" зоной.

Реклама

Военные РФ пытаются продвинуться в направлении участка Мирноград-Покровск, чтобы перерезать сухопутный коридор. Украинские Силы обороны не позволяют это сделать. Украинские защитники надежно держат этот логистический путь.

"Именно перерезать этот сухопутный коридор между Мирноградом и Покровском сейчас враг не может, потому что Силы обороны надежно держат данный логистический путь", - подчеркнул Роман Писаренко.

Как сообщалось, накануне в пресс-службе 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что россияне давят на Мирноград. Они стремятся перерезать сухопутное сообщение между ним и Покровском, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.

Напомним, начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что на Покровском направлении сосредоточено более 100 000 военных России , которые пытаются усилить свое присутствие и усложнить оборону города.

Реклама