Дата публикации
-
Категория
Война
Количество просмотров
- 690
Время на прочтение
- 1 мин
Россияне стянули целую армию, продолжаются сверхжесткие бои: военный о ситуации у Мирнограда
оккупанты стремятся перерезать сухопутный коридор в направлении Мирногра-Покровска.
В районе Мирнограда в Донецкой области ситуация очень тяжелая, продолжаются жесткие бои. На этот участок фронта русское командование стащило батальоны, полки, бригады и фактически целую армию.
Об этом рассказал руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Роман Писаренко в эфире "Ранок.LIVE".
По его словам, оккупационные войска производят постоянные штурмовые действия войск. Однако бойцы бригады удерживают позиции. Военный говорит, что в зоне ответственности 79-й бригады оккупанты могут двигаться "на метры или десятки метров" только так называемой "серой" зоной.
Военные РФ пытаются продвинуться в направлении участка Мирноград-Покровск, чтобы перерезать сухопутный коридор. Украинские Силы обороны не позволяют это сделать. Украинские защитники надежно держат этот логистический путь.
"Именно перерезать этот сухопутный коридор между Мирноградом и Покровском сейчас враг не может, потому что Силы обороны надежно держат данный логистический путь", - подчеркнул Роман Писаренко.
Как сообщалось, накануне в пресс-службе 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что россияне давят на Мирноград. Они стремятся перерезать сухопутное сообщение между ним и Покровском, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.
Напомним, начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что на Покровском направлении сосредоточено более 100 000 военных России , которые пытаются усилить свое присутствие и усложнить оборону города.