Росіяни стягнули цілу армію, тривають наджорсткі бої: військовий про ситуацію біля Мирнограда

Армія РФ. / © Державне бюро розслідувань

У районі Мирнограда на Донеччині ситуація дуже важка, тривають жорсткі бої. На цю ділянку фронту російське командування стягнуло батальйони, полки, бригади та фактично цілу армію.

Про це розповів керівник відділення комунікацій 79-ї бригади Десантно-штурмових військ Роман Писаренко в ефірі “Ранок.LIVE”.

За його словами, окупаційні війська проводять постійні штурмові дії військ. Однак бійці бригади утримують позиції. Військовий каже, що в зоні відповідальності 79-ї бригади окупанти можуть рухатися "на метри або десятки метрів" лише так званою "сірою" зоною.

Військові РФ намагається просунутися в напрямку ділянки Мирноград-Покровськ, щоб перерізати сухопутний коридор. Українські Сили оборони не дозволяють цього зробити. Українські захисники надійно тримають цей логістичний шлях.

“Саме перерізати цей сухопутний коридор між Мирноградом і Покровськом зараз ворог не може, тому що Сили оборони надійно тримають даний логістичний шлях”, - наголосив Роман Писаренко.

Як повідомлялося, напередодні у пресслужбі 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що росіяни тиснуть на Мирноград. Вони прагнуть перерізати сухопутне сполучення між ним і Покровськом, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.

Нагадаємо, начальник Генштабу Андрій Гнатов заявив, на Покровському напрямку зосереджено понад 100 000 військових Росії, які намагаються посилити свою присутність і ускладнити оборону міста.

