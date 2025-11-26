Black Friday в Эпицентре: скидки до –70% и пять миллионеров

Реклама

В этом году Эпицентр делает акцент на масштабности кампании и анонсирует появление пяти миллионеров — пять покупателей получат по 1 000 000 баллов на карту «Выгода», что позволяет реализовать самые амбициозные планы.

«Black Friday – это для нас не просто распродажа, а способ сделать реальный подарок нашим клиентам. Мы создаем акции, которые имеют смысл и приносят ощутимую ценность — возможность получить миллион баллов и воплотить свои самые смелые планы», отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя «Эпицентр К» в сфере коммуникаций, рекламы и СМИ.

ЭтоТо: техника со скидками и выгодными условиями

Реклама

В Центре Техники [ЦеТе] действуют предложения со скидками до –70% на бытовую и электронную технику, включая телевизоры, ноутбуки, зарядные станции, смартфоны, крупную бытовую технику и мелкую электронику. Доступны программы лояльности и рассрочки до 25 платежей.

Покупатели Эпицентра могут получать кэшбек по программе «Выгода», а владельцы суперкредитки – до 2% кэшбека и кредитный лимит до 200 тыс. грн. Кроме того, доступны дополнительные сервисы: продлены гарантии, настройки техники, trade-in смартфонов, подключение онлайн-кинотеатров.

«Мы ожидаем повышенного спроса и уже увеличили объемы поставок технических новинок, зарядных станций и энергонезависимых решений. Наша цель – чтобы каждая семья смогла подготовиться к зимним вызовам», – отметил Александр Величко, директор направления Центра Техники.

Энергоэффективность и широкий ассортимент электротоваров

Реклама

Параллельно компания инвестирует в свою энергоэффективность: установлено 10 солнечных электростанций суммарной мощностью 15 МВт, что позволяет замещать до 30% потребления электроэнергии.

В Эпицентре доступен один из крупнейших в Украине ассортимент электро-, светотехнических и энергосберегающих товаров: LED-освещение, системы резервного питания, электромонтажное оборудование, фонари на аккумуляторах и батарейках, источники света со встроенным аккумулятором, умные системы управления, садово-парковое освещение, кабельно-проводниковая продукция и другие решения.



«Для нас самое важное, чтобы каждая украинская семья имела возможность обеспечить свой дом надежным альтернативным источником света. Именно поэтому мы предлагаем современные продукты – решения, дающие автономность, экономию и спокойствие. Приглашаем в наши торговые центры выбрать лучшие энергосберегающие товары для каждой семьи»,— подчеркнула Ангелина Бурлакова, руководитель направления «Электротехника»

Актуальные предложения Black Friday доступны на официальном сайте Эпицентра .