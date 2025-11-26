- Дата публикации
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Black Friday в Эпицентре: скидки до –70% и пять миллионеров Новости компаний
В сети торговых центров «Эпицентр» стартовала Black Friday 2025, которая продлится до 1 декабря. Покупателей ожидают скидки до –70% на самые популярные категории товаров — от бытовой техники и мебели до продуктов питания и автотоваров. В акции принимают участие напольные покрытия, сантехника, освещение, электротехника, инструменты, декор, строительные материалы, товары для дома, сада, спорта, детские товары, бытовая химия и другие позиции, которые традиционно формируют один из самых широкий ассортимент на рынке.
В этом году Эпицентр делает акцент на масштабности кампании и анонсирует появление пяти миллионеров — пять покупателей получат по 1 000 000 баллов на карту «Выгода», что позволяет реализовать самые амбициозные планы.
«Black Friday – это для нас не просто распродажа, а способ сделать реальный подарок нашим клиентам. Мы создаем акции, которые имеют смысл и приносят ощутимую ценность — возможность получить миллион баллов и воплотить свои самые смелые планы», отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя «Эпицентр К» в сфере коммуникаций, рекламы и СМИ.
ЭтоТо: техника со скидками и выгодными условиями
В Центре Техники [ЦеТе] действуют предложения со скидками до –70% на бытовую и электронную технику, включая телевизоры, ноутбуки, зарядные станции, смартфоны, крупную бытовую технику и мелкую электронику. Доступны программы лояльности и рассрочки до 25 платежей.
Покупатели Эпицентра могут получать кэшбек по программе «Выгода», а владельцы суперкредитки – до 2% кэшбека и кредитный лимит до 200 тыс. грн. Кроме того, доступны дополнительные сервисы: продлены гарантии, настройки техники, trade-in смартфонов, подключение онлайн-кинотеатров.
«Мы ожидаем повышенного спроса и уже увеличили объемы поставок технических новинок, зарядных станций и энергонезависимых решений. Наша цель – чтобы каждая семья смогла подготовиться к зимним вызовам», – отметил Александр Величко, директор направления Центра Техники.
Энергоэффективность и широкий ассортимент электротоваров
Параллельно компания инвестирует в свою энергоэффективность: установлено 10 солнечных электростанций суммарной мощностью 15 МВт, что позволяет замещать до 30% потребления электроэнергии.
В Эпицентре доступен один из крупнейших в Украине ассортимент электро-, светотехнических и энергосберегающих товаров: LED-освещение, системы резервного питания, электромонтажное оборудование, фонари на аккумуляторах и батарейках, источники света со встроенным аккумулятором, умные системы управления, садово-парковое освещение, кабельно-проводниковая продукция и другие решения.
«Для нас самое важное, чтобы каждая украинская семья имела возможность обеспечить свой дом надежным альтернативным источником света. Именно поэтому мы предлагаем современные продукты – решения, дающие автономность, экономию и спокойствие. Приглашаем в наши торговые центры выбрать лучшие энергосберегающие товары для каждой семьи»,— подчеркнула Ангелина Бурлакова, руководитель направления «Электротехника»
Актуальные предложения Black Friday доступны на официальном сайте Эпицентра .