Почему Путин уверен, что Украина не выстоит, несмотря на мизерные достижения армии РФ — WP

На прошлой неделе Владимир Путин в военной форме посетил российский командный пункт, где получил доклады о якобы значительных успехах армии, включая заявления о захвате Купянска и большей части Покровска. Эти утверждения противоречат данным из открытых источников, но ложатся в общую линию кремлевского нарратива о "стратегической инициативе" РФ.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Этого оказалось достаточно, чтобы убедить Путина в том, что война движется в выгодном для него русле. Именно эту уверенность он пытается транслировать как российскому обществу, так и западным собеседникам, в том числе Дональду Трампу.

На форуме "Валдай" Путин заявил, что российские войска "сохраняют стратегическую инициативу". Трамп в пятницу также сделал публичное заявление о том, что Украина "в короткие сроки потеряет" остатки Донбасса.

Несмотря на это, западные военные аналитики не видят признаков масштабного наступления России, которое могло бы сломить украинскую оборону. Напротив, ожидается дальнейшее истощение обеих сторон, если не будет дипломатического вмешательства.

Путин выдвинул условия прекращения боевых действий — в частности, значительное сокращение украинской армии и передачу РФ территорий, которые она даже не контролирует. Эти требования легли в основу предыдущего варианта мирного плана, который в воскресенье был изменен на переговорах между США и Украиной, что делает документ менее приемлемым для Москвы.

Аналитики считают, что Путин готов держать войну на истощение, несмотря на экономические потери, ведь рассматривает ее не как борьбу за конкретные территории, а как шанс обыграть результат холодной войны и добиться признания за Россией "сферы влияния".

Бывший российский дипломат Борис Бондарев отмечает, что Путину важнее заставить Запад принять право РФ определять судьбу соседних стран, чем получить контроль над конкретными регионами Украины.

Между тем, администрация Дональда Трампа настаивает на том, что Киев должен как можно быстрее согласовать новый мирный план. После воскресных переговоров в Женеве Белый дом назвал обновленный документ результатом "чрезвычайно продуктивных" дискуссий между американской и украинской делегациями.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что ВСУ зачистили центр Покровска и улучшили ситуацию у вокзала. По его словам, пока нельзя сказать, что ситуация полностью стабилизирована, однако "признаки стабилизации с нашей стороны уже присутствуют".