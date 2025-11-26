ТСН в социальных сетях

Мир
188
1 мин

Признание однополых браков: суд ЕС принял решение

В Евросоюзе каждая страна должна признавать однополые браки, заключенные в другом государстве-члене.

Автор публикации
Катерина Сердюк
ЛГБТ

ЛГБТ / © Unsplash

Каждое государство-член Евросоюза обязано признавать брак, заключенный в другом. Соответствующее решение принял Суд ЕС.

Об этом пишет LE TEMPS.

Подробности

В суд обратились двое поляков, состоящих в браке в Германии, которым отказали в выдаче транскрипции свидетельства о браке в их стране происхождения, где однополые браки запрещены.

«Этот отказ противоречит европейскому праву, поскольку он создает препятствие для свободы соответствующих граждан передвигаться из одной страны в другую, пользуясь при этом своими приобретенными правами в пределах Союза. Она подрывает эту свободу, а также право уважения частной и семейной жизни», — постановил Суд ЕС.

Так, государства-члены обязаны признавать семейное положение, законно приобретенное в другом государстве-члене.

При этом Польша не обязана вводить однополые браки в своем национальном законодательстве.

Ранее речь шла о легализации партнерства для однополых пар в Украине.

Как отметил президент Владимир Зеленский, по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции).

"Поэтому я обратился в Кабинет министров Украины с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства", - написал президент.

