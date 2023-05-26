Легализация партнерств для однополых пар в Украине: Зеленский отреагировал на петицию

В Украине работают над легализацией партнерств для однополых пар.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию по поводу легализации партнерств для однополых пар. Он подчеркнул, что Министерство юстиции уже над этим работает.

Об этом говорится в ответе президента на сайте электронных петиций.

Зеленский подчеркнул, что Украина двигается в сторону европейских стандартов, в основе которых положено уважение прав и личных свобод граждан.

"Рассматривая летом прошлого года петицию по поводу однополых браков, я акцентировал внимание на том, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции Украины) ). Поэтому я обратился в Кабинет министров Украины с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства", — написал президент.

Зеленский добавил, что Министерство юстиции Украины сейчас работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства. Также президент обратился в Верховную раду с предложением рассмотреть законопроекты о легализации партнерств для однополых пар.

Напомним, Зеленского просят увеличить срок отпуска для военных.

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