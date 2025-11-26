Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион назвала причину смерти своего второго мужа

Наталья Фалион

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион откровенно рассказала о потере своего второго возлюбленного, с которым прожила в гражданском браке три года.

Так, после несчастливых 40 лет в первом браке артистка наконец почувствовала настоящую поддержку и любовь, однако эти отношения завершились трагедией. В интервью YouTube-проекту ТСН «Наодинці» Фалион призналась, что после испытаний судьба подарила ей Сергея. Звезда описала его как человека, с которым она нашла то, чего не имела раньше: спокойствие, уважение, тепло и заботу. Однако мужчина внезапно ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

По словам Фалион, возлюбленный слишком поздно обратился за помощью. Высокая степень поражения легких и стремительное ухудшение состояния не оставили шансов. В результате Сергей умер в больнице.

Наталья Фалион с мужем Сергеем

«Коронавирус. Запущенный и осложненный. Он не пил, не курил, спортивный. Он не мог себе представить, что не может побороть болезни. Я так понимаю, что свою боль он не показывал. Я не видела, что он так серьезно болел. Меня это мучает, почему я не заставила его внимательнее к себе присмотреться. Он думал поборить, а оно затянулось. Степень повреждения легких была очень высокой. Он своими ногами в больницу пошел и там что-то в легких разорвалось. Еще неделю был реанимации: тяжелый без улучшений», — поделилась Наталья в разговоре с Анной Севастьяновой.

Несмотря на боль утраты, Фалион сохраняет силу и достоинство. Говорит, что не позволяет себе ломаться, ведь хочет помнить отношения не из-за трагедии, а из-за счастья, которое они принесли.

«Мне до сих пор болит. Но я человек сильный. И я не имею права где-то свою боль вынести, чтобы люди увидели меня разбитой. Я себя такой не вижу. Я научилась очень быстро переключать внимание: пойти на огород, включить интересную передачу или пойти к соседям. Очень больно, но кого же винить в этом. Я наоборот благодарю Бога, что дал пожить сказочно. Спасибо, что было. Хотя бы месяц счастья должен иметь каждый», — подчеркнула артистка.

