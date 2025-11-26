Какой будет погода в Украине в конце ноября: синоптик порадовал прогнозом

Прогноз погоды в Украине / © Pixabay

Реклама

В Украине длится период аномально теплой погоды, уже установивший несколько температурных рекордов.

Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

22 ноября в Чигирине зарегистрированы рекордные 17,2° тепла — самый высокий показатель за 75 лет метеонаблюдений. Предыдущий максимум составлял 16 и был зафиксирован в 2015 году.

Реклама

Несмотря на тепло в центре и на востоке страны часть западных областей уже оказалась в условиях настоящей зимы: там образовался устойчивый снежный покров.

Синоптик отмечает, что Европа сейчас испытывает резкие температурные колебания.

Центральная и восточная часть континента удерживаются в пределах -5…+2°, тогда как Турция и Кипр прогреваются до 22–28°. Такую разницу вызвала масса полярного воздуха, поступающего с востока.

Прогноз для Украины

В ближайшие дни, с 25 по 27 ноября, погода в Украине сохранит аномально теплый характер.

Реклама

Днем температура составит 7-12°, а ночные показатели останутся высокими — 5-10°. Кое-где возможны туманы ночью и утром. Существенные осадки прогнозируются только в четверг, 27 ноября.

Специалист сравнивает нынешнюю аномалию с ноябрем 1996 года, когда осень задержалась до декабря. Тогда переход среднесуточной температуры ниже +5° прошел только 5 декабря.

Синоптик отмечает, что теплая погода позволяет значительно экономить на отоплении зданий и зимнем содержании дорог. Это, в частности, оказывает положительное влияние на расходы местных общин.

Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом на зиму 2025-2026 .