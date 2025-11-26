Встреча Зеленского и Трампа под угрозой срыва: политолог раскрыл неожиданный нюанс

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Поездка президента Владимира Зеленского в США до сих пор не получила окончательного одобрения Вашингтона. После утечки несогласованного варианта мирного плана и изменения расписания консультаций все возможные даты сейчас пересматриваются.

Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко для «24 Канала».

По его словам, решение о визите по-прежнему находится в процессе обсуждения. Параллельно продолжаются консультации Зеленского с европейскими лидерами, а потенциальные встречи с Дональдом Трампом рассматривают в контексте работы по обновленному плану урегулирования.

Публикация несогласованного документа в СМИ фактически обнулила предварительный график консультаций. Вашингтон больше не настаивает на скорейшем принятии плана, а процесс согласования начали с нуля. В Женеве стороны изучали обстоятельства утечки и согласовали, что текст требует существенной корректировки.

Фесенко отмечает: график изменился полностью, поскольку сейчас договариваются по обновленному варианту документа.

Позиция Европы в переговорах

Европейские страны остаются участниками мирных консультаций, хотя не все этапы проходят при их присутствии. Некоторые встречи между делегациями США и Украины проходили без европейцев, но на отдельных фазах представители ЕС влияли на содержание документа.

В Брюсселе сейчас анализируется возможность формирования единой позиции перед следующим раундом переговоров. Не исключают и коллективный визит в Вашингтон.

После возвращения делегаций из Женевы США и Украина готовят общую оценку консультаций. В Вашингтоне рассматривают новый раунд переговоров в начале декабря с участием Дрисколла, Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера. Именно эти встречи могут определить, приблизятся ли стороны к согласованию рамочного документа.

Фесенко отмечает, что предметом переговоров остается все — от даты поездки Зеленского до конкретных пунктов мирного плана. Параллельно Украина координирует позиции с европейскими партнерами.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным только после окончательного согласования мирного плана по прекращению войны. Для этого команда ведет консультации с обеими сторонами и корректирует предложения в США, России и Украине.