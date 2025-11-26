Почему шоколад белеет и как этого избежать: полезные советы

Почему шоколад белеет и как этого избежать / © Associated Press

Профессиональные шоколатье называют этот эффект «блумом» и это вовсе не признак порчи. Более того, такой шоколад абсолютно безопасен и почти всегда «свежий» об этом рассказало издание Martha Stewart. Все, что произошло, он просто «потерял характер». И сейчас мы расскажем, почему это случается и как вернуть ему былую красоту и вкус.

Что происходит с шоколадом

Все шоколадные плитки, трюфели и десерты, которые попадают к нам домой, проходят процесс темперирования.

Темперирование — это своеобразная «йога» для шоколада, его медленно нагревают, охлаждают и перемешивают, чтобы молекулы какао-масла выстроились в правильную, стабильную форму. Именно она создает тот фирменный зеркальный блеск и четкий «хруст» при изломе и равномерную, бархатную текстуру.

Но какао-масло — характерный ингредиент. Оно может кристаллизоваться в шести формах и только одна из них — стабильная, «правильная». Если с шоколадом произойдет перепад температур в магазине, в дороге или в домашнем шкафчике — идеальная структура разрушается. И появляется «блум».

Почему шоколад белеет

Существует два типа блума и оба они безопасны:

Жировой блум. Выглядит как белые, немного жирные полоски или разводы. Возникает от тепла, потому что какао-масло «плывет» на поверхность и хаотично застывает. Сахарный блум. Похож на сухой, матовый, будто припудренный пылью налет. Это следствие влажности, вода растворяет сахар на поверхности, он высыхает и снова кристаллизуется.

Ни в коем случае это не плесень и не признак испорченного продукта. Только косметический дефект.

Можно ли есть такой шоколад

Да — без всяких сомнений. Блум не влияет на безопасность или вкус в плане ингредиентов. Однако текстура действительно может быть другой:

плитка больше не «щелкает», а крошится;

шоколад может таять не так равномерно;

вкус может казаться менее ярким из-за изменения текстуры.

Но хорошая новость, заключается в том, что все это можно исправить.

Как спасти «побелевший» шоколад

Самый простой способ: растопить и использовать в рецепте

Когда шоколад тает, его структура полностью перестраивается, а блум исчезает, как будто и не было. Виг подойдет для горячего шоколада, ганаша, брауни, муссов, глазури и трюфелей, если вы их будете обваливать, а не покрывать глянцем. Больше ничего.

Профессиональный способ: ретемперация шоколада

Если шоколад вам нужен для глазирования, фигурных форм, шоколадных декораций и просто чтобы есть как плитку, тогда стоит его ретемперировать. Процесс состоит из трех шагов:

Шаг 1. Растопить. довести до 40-50°C, зависит от вида шоколада, чтобы расплавить все виды кристаллов.

Шаг 2 Охладить и «засеять». Добавить мелко нарезанный шоколад, который точно находится в хорошей темпере. Это поможет создать правильные стабильные кристаллы какао-масла. Охладить примерно до 27-28°C. Охладить примерно до 27-28°C.

Шаг 3. Нагреть до рабочей температуры. Подойдет 29-32°C, в зависимости от вида. На этом этапе шоколад снова становится гладким, блестящим и готовым к работе. Это требует практики, но результат, как из кондитерской в Париже.

Во времена, когда мы внимательнее относимся к пищевым отходам, важно понимать, что белый налет — не плохой шоколад. Он лишь потерял структуру и это можно исправить и вкус вернется.