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Как правильно хранить шоколад: полезные советы
Шоколад — это не просто сладости. Это удовольствие, утешение, мгновение счастья, которое хочется растянуть как можно дольше. Чтобы плитка шоколада оставалась вкусной и ароматной даже через несколько месяцев — или даже лет — важно знать простые правила хранения, ведь даже есть свои требования и правила.
В своей статье издание Real Simple собрало лучшие советы и проверенную информацию, чтобы помочь сохранить этот продукт в лучшем состоянии как можно дольше.
Почему правильное хранение имеет значение
Шоколад — это чувствительный продукт. Его структура легко меняется под влиянием тепла, влаги, света и посторонних запахов. Меньшее нарушение условий и вот уже на любимой плитке появляется белый налет, теряется аромат или появляется неприятная хрупкость. И хотя даже такой шоколад можно употреблять, ни о каком гастрономическом наслаждении речь уже не идет.
Сколько «живет» шоколад
Продолжительность хранения зависит от вида шоколада:
Темный шоколад — до 2 лет
Молочный шоколад — до 1 года
Белый шоколад — до 4–6 месяцев
Эти сроки актуальны при правильном хранении. Особо следует помнить, что молочный и белый шоколад содержат быстрые портящиеся молочные жиры.
Где хранить шоколад
Лучшее место — темная, прохладная и сухая кладовка или шкаф. Идеальная температура — 18–21°C, а влажность — не выше 55%. Избегайте кухни с постоянными перепадами температур и влажности.
Категорически нельзя хранить шоколад:
Возле источников тепла (батареи, духовки)
Под прямым солнечным светом
У продуктов с сильным запахом (кофе, специи, лук)
Шоколад легко поглощает запахи, как губка — воду. И вместо нежного ванильного аромата можно получить удивительное сочетание с ароматом чеснока.
Как предотвратить появление белого налета
Жировой налет — это когда какао-масло отделяется из-за неправильного хранения.
Сахарный налет — результат конденсата при резких изменениях температуры.
Оба налета безвредны, но портят вкус и внешний вид. Чтобы их избежать:
Всегда плотно заворачивайте шоколад в фольгу или пищевую пленку.
Храните его в герметичном контейнере.
Не допускайте перепадов температуры.
Шоколадные конфеты
Конфеты, особенно с начинками (трюфели, пралине, кремовые), менее устойчивы к хранению. Их желательно употребить в течение двух недель после покупки. Держите их:
В герметичной коробке
В прохладном, сухом, темном месте
Подальше от холодильника, если это не трюфели со сливочными начинками
Хранение в холодильнике
В холодильник шоколад следует класть только в исключительных случаях — например, в жару, когда в помещении становится выше 24°C.
Как правильно хранить шоколад в холодильнике:
Плотно заверните шоколад в фольгу или пищевую пленку.
Уложите в герметичный контейнер (защита от влаги и запахов).
Дайте шоколаду постепенно “привыкнуть” к комнатной температуре перед употреблением.
Внимание! Влага в холодильнике способствует образованию сахарного налета. Поэтому лучше выбрать шкаф с постоянной температурой.
Замораживание шоколада
Замораживание — это отличный способ сохранить большие запасы шоколада на несколько месяцев или даже лет.
Как замораживать:
Оберните шоколад и положите в герметичный контейнер или пакет.
Сначала поставьте в холодильник на 24 часа.
Потом — в морозильную камеру.
Чтобы разморозить:
Переложите из морозилки в холодильник на 24 часа.
Затем дайте постоять при комнатной температуре.
Размороженный шоколад отлично подходит для выпечки, фондю или десертов — например, горячего шоколада по-французски.
Советы:
Всегда читайте срок годности упаковки.
Не храните шоколад рядом с хлебом или специями — он мгновенно впитывает их аромат.
Шоколад достоин того, чтобы его хранили с любовью. Потому что каждая плитка — это не просто вкусняшка, а маленький кусочек удовольствия, которого всегда хочется еще.