Как правильно хранить шоколад: полезные советы / © Associated Press

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В своей статье издание Real Simple собрало лучшие советы и проверенную информацию, чтобы помочь сохранить этот продукт в лучшем состоянии как можно дольше.

Почему правильное хранение имеет значение

Шоколад — это чувствительный продукт. Его структура легко меняется под влиянием тепла, влаги, света и посторонних запахов. Меньшее нарушение условий и вот уже на любимой плитке появляется белый налет, теряется аромат или появляется неприятная хрупкость. И хотя даже такой шоколад можно употреблять, ни о каком гастрономическом наслаждении речь уже не идет.

Сколько «живет» шоколад

Продолжительность хранения зависит от вида шоколада:

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Темный шоколад — до 2 лет

Молочный шоколад — до 1 года

Белый шоколад — до 4–6 месяцев

Эти сроки актуальны при правильном хранении. Особо следует помнить, что молочный и белый шоколад содержат быстрые портящиеся молочные жиры.

Где хранить шоколад

Лучшее место — темная, прохладная и сухая кладовка или шкаф. Идеальная температура — 18–21°C, а влажность — не выше 55%. Избегайте кухни с постоянными перепадами температур и влажности.

Категорически нельзя хранить шоколад:

Возле источников тепла (батареи, духовки)

Под прямым солнечным светом

У продуктов с сильным запахом (кофе, специи, лук)

Шоколад легко поглощает запахи, как губка — воду. И вместо нежного ванильного аромата можно получить удивительное сочетание с ароматом чеснока.

Как предотвратить появление белого налета

Жировой налет — это когда какао-масло отделяется из-за неправильного хранения.

Сахарный налет — результат конденсата при резких изменениях температуры.

Оба налета безвредны, но портят вкус и внешний вид. Чтобы их избежать:

Всегда плотно заворачивайте шоколад в фольгу или пищевую пленку.

Храните его в герметичном контейнере.

Не допускайте перепадов температуры.

Шоколадные конфеты

Конфеты, особенно с начинками (трюфели, пралине, кремовые), менее устойчивы к хранению. Их желательно употребить в течение двух недель после покупки. Держите их:

В герметичной коробке

В прохладном, сухом, темном месте

Подальше от холодильника, если это не трюфели со сливочными начинками

Хранение в холодильнике

В холодильник шоколад следует класть только в исключительных случаях — например, в жару, когда в помещении становится выше 24°C.

Как правильно хранить шоколад в холодильнике:

Плотно заверните шоколад в фольгу или пищевую пленку.

Уложите в герметичный контейнер (защита от влаги и запахов).

Дайте шоколаду постепенно “привыкнуть” к комнатной температуре перед употреблением.

Внимание! Влага в холодильнике способствует образованию сахарного налета. Поэтому лучше выбрать шкаф с постоянной температурой.

Замораживание шоколада

Замораживание — это отличный способ сохранить большие запасы шоколада на несколько месяцев или даже лет.

Как замораживать:

Оберните шоколад и положите в герметичный контейнер или пакет.

Сначала поставьте в холодильник на 24 часа.

Потом — в морозильную камеру.

Чтобы разморозить:

Переложите из морозилки в холодильник на 24 часа.

Затем дайте постоять при комнатной температуре.

Размороженный шоколад отлично подходит для выпечки, фондю или десертов — например, горячего шоколада по-французски.

Советы:

Всегда читайте срок годности упаковки.

Не храните шоколад рядом с хлебом или специями — он мгновенно впитывает их аромат.

Шоколад достоин того, чтобы его хранили с любовью. Потому что каждая плитка — это не просто вкусняшка, а маленький кусочек удовольствия, которого всегда хочется еще.