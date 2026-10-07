Какой церковный праздник в Украине 14 октября

Церковный праздник 14 октября / © unsplash.com

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14 октября (27 октября), в православном календаре день памяти преподобной Параскевы Терновской. Будущая праздника родилась в Эпивати — городке во Фракии недалеко от Константинополя, на побережье Мраморного моря. В церковных источниках отмечается, что она происходила из богатой и благочестивой семьи.

Еще ребенком Параскева отличалась состраданием к бедным. По преданию, она могла отдать нуждающемуся человеку собственную одежду, из-за чего иногда получала упреки от родителей. Уже тогда для нее помощь другому человеку была важнее материальных вещей.

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Большое влияние на ее дальнейшую жизнь оказало Евангелие. Услышав в храме слова Христа о том, что тот, кто хочет следовать за Ним, должен отречься от себя и взять свой крест, Параскева восприняла их как личный призыв.

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После смерти родителей Параскева не захотела жить обеспеченной светской жизнью. Она раздала свое имущество нуждающимся и покинула родные места.

Сначала праздник отправился в Константинополь, который в тогдашнем христианском мире был одним из главных центров паломничества. Там она поклонялась святыням и искала духовных наставников.

Впоследствии Параскева поселилась недалеко от храма Покрова Пресвятой Богородицы в местности Ираклия. По церковной традиции около пяти лет она провела там в молитве и суровой подвижнической жизни.

Но на этом ее путешествие не закончилось.

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Параскева отправилась в Святую землю, побывала в Иерусалиме, после чего поселилась в Иорданской пустыне.

Именно этот период стал одним из самых трудных в ее жизни. Она жила вдали от привычного человеческого быта, проводила время в молитве и посте и терпела многочисленные испытания. Церковная передача рассказывает также о духовных искушениях, которые ей приходилось преодолевать.

В пустыне Параскева стремилась максимально удалиться от земных забот и посвятить свою жизнь Богу.

Однако завершить жизнь там ей не суждено. По житию, однажды во время молитвы Параскеве было явлено, что она должна покинуть пустыню и вернуться на родину.

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Она послушалась этого веления и отправилась обратно в Эпиват.

Однако домой вернулась уже не состоятельная девушка из известной семьи, а бедная странница. Местные жители не узнали ее.

Последние годы своей жизни Параскева провела недалеко от храма Святых Апостолов. По одному из церковных преданий там она прожила примерно два года. Праздники продолжали молиться и жить уединенно, оставаясь практически неизвестной для людей вокруг.

Когда Параскева умерла, ее похоронили как незнакомую бедную женщину.

Церковный праздник 14 октября — день памяти мучеников Назария и других

Согласно житийной традиции, Назарий родился в Риме. Его отец был язычником, а мать — христианкой. Она воспитывала сына в христианской вере.

Повзрослев Назарий решил посвятить свою жизнь служению Богу и помощи другим христианам. Особое внимание он уделял тем, кто подвергался преследованиям через свою веру.

Назарий посещал заключенных христиан, поддерживал их и помогал им не терять мужества перед пыткой и смертью.

Именно во время такого посещения, по преданию, он познакомился с братьями Гервасием и Протасием.

Гервасий и Протасий были братьями и христианами. Церковная передача называет их сыновьями мучеников Виталия и Валерии.

За исповедание христианства братьев заключили в тюрьму. Назарий приходил к ним в темницу, разговаривал с ними и поддерживал их.

Такое поведение не осталось незамеченным властями. Назария схватили и привели в суд.

От него потребовали отказаться от христианской веры и поклониться языческим богам. Однако он отказался это сделать. После избиения Назария выгнали из города.

Вместо того чтобы прекратить проповедь, он продолжил свои путешествия.

Согласно церковному житию, во время пребывания в Галлии Назарий встретил христианку, доверившую ему своего маленького сына Келсия.

Назарий взял мальчика с собой. Келсий стал его учеником и спутником, а затем вместе с наставником проповедовал христианскую веру.

Так жизненные пути Назария и Келсия оказались неразрывно связанными.

За проповедь христианства их преследовали, арестовывали и заставляли отречься от веры. Однако они продолжали называть себя христианами.

Одна из самых известных частей жизни рассказывает, что Назария и Келсия приказали утопить в море.

Их посадили на корабль, вывезли вдали от берега и бросили в воду. Однако, согласно церковному преданию, они удивительным образом остались живы.

Житие рассказывает, что после этого моряки, ставшие свидетелями происшествия, поверили во Христа.

Назарий и Келсий продолжили проповедовать и в конце концов прибыли в Милан. Там Назарий снова встретил Гервасия и Протасия, остававшихся заключенными.

На этот раз преследователи решили окончательно разделаться с христианами.

Назария и Келсия приговорили к смертной казни. По преданию, им отрубили головы.

Гервасий и Протасий также отказались принести жертвы языческим богам.

По церковному преданию, Гервасия жестоко избивали плетьми, и он умер от полученных ран.

Протасия пытались заставить отречься от Христа, однако он остался непоколебимым. После пыток его казнили, отрубив голову.

Церковный праздник в Украине 14 октября по старому календарю

По старому календарю 14 октября в Украине праздновали Покров Пресвятой Богородицы. Праздник связывают с событием, которое, по церковному преданию, произошло в Константинополе. Во время богослужения во Влахернском храме святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели Богородицу, молившуюся вместе с верующими, а затем протянула над ними свой покров — омофор. Этот образ стал символом покровительства, защиты и молитвы Богородицы о людях.

Приметы 14 октября

Народные приметы 14 октября / © pexels.com

Какая погода 14 октября — такой будет и зима.

Северный ветер — к холодной и суровой зиме, южный — к теплой, а западный — к снежной.

Если в течение дня ветер постоянно меняет направление, зима также будет переменчивой — морозы будут чередоваться с оттепелями.

Что нельзя делать 14 октября

По народным поверьям, на Параскеву хозяйкам предстояло отложить повседневные заботы и дать себе отдых. Пытались не браться за уборку дома, стирку и утюжку вещей, а также избегали шитья и другой работы с иглой.

Что можно делать 14 октября

В народной традиции этот день получил название Параскева Грязница. Именно на этот период часто приходилась сырая и дождливая осенняя погода: грунтовые дороги размокали, а передвигаться по ним становилось все труднее. Параскеву издавна особенно почитали женщины, поэтому день ее памяти в народе приобрел черты своеобразного женского праздника.

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