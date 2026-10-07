ТЦК мобилизовал студента, потому что тот не знал, какие предметы изучает: что решил суд

Суд отменил мобилизацию студента, которого ТЦК призвал из-за незнания учебного плана / © ТСН.ua

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В Украине суд признал противоправной отмену отсрочки от мобилизации студента, которого призвали в армию после того, как он затруднился ответить на вопросы сотрудников ТЦК об учебной программе. Суд подчеркнул, что ТЦК не имеет полномочий самостоятельно оценивать успеваемость студента или проверять, насколько хорошо он знает учебный план.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение Закарпатского окружного административного суда.

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Истец учился по дневной форме в Бердянском профессиональном колледже Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного.

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Однако 25 июля 2026 года комиссия при ТЦК, рассматривавшая предоставление отсрочок, отменила отсрочку мужчины в системе «Оберег».

В ТЦК объяснили это сомнениями, действительно ли он учится. По версии военкомата, во время проверки студент не смог предоставить достаточно информации о своей образовательной программе, учебном плане, профильных дисциплинах и организации учебного процесса.

После этого мужчину мобилизовали.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что ТЦК не уполномочен оценивать академические знания студента, его успешность или выполнение учебного плана. Такие вопросы относятся к компетенции учебного заведения.

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Так же ТЦК не предоставил документы учебного заведения о невыполнении мужчиной индивидуального учебного плана, прекращении обучения или потере статуса соискателя образования.

Сам факт того, что человек не смог ответить на вопрос об образовательной программе, не доказывает, что он лишился статуса соискателя образования или права на отсрочку.

Поскольку на момент мобилизации у мужчины была действующая отсрочка, суд постановил, что приказ о его мобилизации не был законным.

Суд также отклонил аргументы о том, что приказ о мобилизации уже исполнен и поэтому его нельзя отменить.

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В результате суд признал действия ТЦК противоправными и отменил решение о мобилизации студента. Воинскую часть обязали уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Ранее во Львове 21-летний сын военного заявил, что его ударили и распылили в глаза газ работники ТЦК.

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