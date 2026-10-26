Жил в Германии, но вдруг оказался в розыске ТЦК: чем завершилось дело

Суд / © pexels.com

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Украинец, еще до начала полномасштабной войны выехавший в Германию, через суд добился отмены сведений о нарушении правил военного учета и розыск, внесенных в реестр «Оберег».

Об этом сообщают «Новости.LIVE» со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Николаевский окружной административный суд установил, что территориальный центр комплектования не предоставил доказательств того, что мужчине должным образом посылали повестку.

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В военно-учетном документе, сформированном в январе 2026 года, мужчина обнаружил информацию о нарушениях из-за неявки в ТЦК.

В ответ на адвокатский запрос территориальный центр сообщил, что ему была оформлена повестка с требованием явиться 2 июня 2025 для уточнения учетных данных.

Сам мужчина утверждал, что повесток не получал. Также он сообщал ТЦК о проживании в Германии.

Что установил суд

Законодательство предусматривает, что в случае повестки по почте факт уведомления военнообязанного должен подтверждаться документами или информацией от почтового оператора.

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В материалах дела была копия самой повестки, однако доказательств ее фактической отправки мужчине ТЦК не предоставил.

Кроме того, территориальный центр не подал отзыв на иск и не предоставил других документов, подтверждающих соблюдение процедуры оповещения.

В результате суд полностью удовлетворил иск украинца. Действия ТЦК по внесению в реестр информации о нарушении правил военного учета сочли противоправными.

Территориальный центр обязали удалить соответствующие сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Также в пользу мужчины постановили взыскать уплаченный им судебный сбор за счет бюджетных средств ответчика.

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Напомним, ранее мужчина, имеющий статус участника боевых действий и воевавший еще со времен АТО, успешно обжаловал в суде отказ Центральной военно-врачебной комиссии, которая признала его пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и подразделениях логистики.

Как можно обжаловать розыск ТЦК

Статус «В розыске» в приложении «Резерв+» может появиться из-за нарушения правил военного учета, в частности неявки по повестке, отсутствия на военном учете, отказа от прохождения ВЛК или других нарушений.

Способ снятия с сыска зависит от причины появления такого статуса. Если речь идет об административном нарушении, одним из вариантов может быть уплата штрафа через «Резерв+». После оплаты и обновления информации статус должен быть изменен.

Если человек не получал повестку или имел уважительные причины для неявки, он может обратиться в ТЦК лично и предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства или право на отсрочку.

Еще один вариант – подать письменное заявление о снятии с розыска. Ее можно передать непосредственно в ТЦК или отправить заказным письмом.

Если ТЦК не реагирует на обращение или отказывается исключить сведения без надлежащих оснований, решение можно обжаловать в суде. В таком случае истец может потребовать признать действия ТЦК противоправными и обязать удалить информацию о розыске из реестра “Оберег”.

Среди основных причин появления статуса "В розыске" называют отсутствие на военном учете, неявку по вызову, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии и нарушение требований военного учета.

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