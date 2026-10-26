Жив у Німеччині, але раптом опинився в розшуку ТЦК: чим завершилася справа

Суд / © pexels.com

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Українець, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Німеччини, через суд домігся скасування відомостей про порушення правил військового обліку та розшук, внесених до реєстру «Оберіг».

Про це повідомляють «Новини.LIVE» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Миколаївський окружний адміністративний суд встановив, що територіальний центр комплектування не надав доказів того, що чоловікові належним чином надсилали повістку.

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У військово-обліковому документі, сформованому в січні 2026 року, чоловік виявив інформацію про порушення через неявку до ТЦК.

У відповідь на адвокатський запит територіальний центр повідомив, що йому була оформлена повістка з вимогою з’явитися 2 червня 2025 року для уточнення облікових даних.

Сам чоловік стверджував, що повісток не отримував. Також він повідомляв ТЦК про те, що проживає в Німеччині.

Що встановив суд

Законодавство передбачає, що в разі надсилання повістки поштою факт оповіщення військовозобов’язаного має підтверджуватися документами або інформацією від поштового оператора.

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У матеріалах справи була копія самої повістки, однак доказів її фактичного відправлення чоловікові ТЦК не надав.

Крім того, територіальний центр не подав відзиву на позов і не надав інших документів, які б підтверджували дотримання процедури оповіщення.

У результаті суд повністю задовольнив позов українця. Дії ТЦК щодо внесення до реєстру інформації про порушення правил військового обліку визнали протиправними.

Територіальний центр зобов’язали видалити відповідні відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також на користь чоловіка постановили стягнути сплачений ним судовий збір за рахунок бюджетних коштів відповідача.

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Нагадаємо, раніше чоловік, який має статус учасника бойових дій та воював ще з часів АТО, успішно оскаржив у суді відмову Центральної військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах і підрозділах логістики.

Як можна оскаржити розшук ТЦК

Статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+» може з’явитися через порушення правил військового обліку, зокрема неявку за повісткою, відсутність на військовому обліку, відмову від проходження ВЛК або інші порушення.

Спосіб зняття з розшуку залежить від причини появи такого статусу. Якщо йдеться про адміністративне порушення, одним із варіантів може бути сплата штрафу через «Резерв+». Після оплати та оновлення інформації статус має бути змінений.

Якщо людина не отримувала повістку або мала поважні причини для неявки, вона може звернутися до ТЦК особисто та надати документи, які підтверджують відповідні обставини або право на відстрочку.

Ще один варіант — подати письмову заяву про зняття з розшуку. Її можна передати безпосередньо до ТЦК або надіслати рекомендованим листом.

Якщо ж ТЦК не реагує на звернення або відмовляється виключити відомості без належних підстав, рішення можна оскаржувати в суді. У такому разі позивач може вимагати визнати дії ТЦК протиправними та зобов’язати видалити інформацію про розшук із реєстру «Оберіг».

Серед основних причин появи статусу «У розшуку» називають відсутність на військовому обліку, неявку за викликом, відмову від проходження військово-лікарської комісії та порушення вимог військового обліку.

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